Heidelberg – Polizei ermittelt Eigentümer des Goldschatzes

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Mittels umfangreicher Recherchen gelang es den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd den Eigentümer des am 07.04.2023 in Heidelberg aufgefundenen Goldschatzes ausfindig zu machen.

Es stellte sich heraus, dass ein inzwischen 90-Jähriger das Gold vor Jahren versteckt und anschließend vergessen hatte. Inzwischen lebt der Mann in einer Pflegeeinrichtung. Im Rahmen von Sanierungsmaßnahme in der inzwischen leerstehenden Wohnung wurden die Barren und Münzen im Abluftkanal der Küche aufgefunden und anschließend bei der Polizei abgegeben.

Ob es dennoch einen Finderlohn gibt und wie hoch dieser ausfällt, bedarf der juristischen Abklärung.