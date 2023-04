Gedenkfeier für zu früh geborene und verstorbene Kinder im Hauptfriedhof Mannheim am 22. April

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 22. April, findet um 10.30 Uhr auf dem Hauptfriedhof Mannheim wieder eine Gedenkfeier statt für Trauernde, die ein Kind vor oder während der Geburt verloren haben. Betroffene Mütter und Väter, Geschwisterkinder, Angehörige und Freund:innen sind – ganz unabhängig von ihrer Konfession und Religion – dazu eingeladen. Das ökumenische Team der Klinikseelsorge an der Universitätsmedizin Mannheim gestaltet die Gedenkfeier.

Schmetterlingsfeld: Ort für Trauer und Abschied, für Miteinander und Stärkung

Nach dem schlimmen Verlust eines Kindes fällt es vielen Betroffenen schwer, in der Zeit danach den Faden eines Neuanfangs aufzugreifen. Der Frühling, in dem in der Natur das neue Leben sichtbar und spürbar wird, kann dabei besonders schmerzhaft sein, oder auch Kraft geben. Das ökumenische Team der Klinikseelsorge möchte die Trauernden mit der Gedenkfeier stärken. Denn, so sagen der evangelische Diakon Thomas Schäfer und die katholische Pastoralreferentin Monika Blümmel, sie sei ein weiterer Schritt beim Abschiednehmen und könne zugleich stärkend sein, weil die Trauernden erleben, dass sie mit ihrem Schmerz nicht allein sind. Das Zusammenkommen mit Menschen, die einen ähnlichen Verlust erlebt haben, kann tröstend und hilfreich sein.

Angehörige, die ihr Kind verloren haben, noch bevor es das Licht der Welt erblickt hat, brauchen Orte für Trauer und Abschied. Daher bietet das ökumenische Team der Klinikseelsorge seit vielen Jahren diese Gedenkfeier auf dem Hauptfriedhof an: Zwei Mal im Jahr, ihm Frühling und im Herbst, werden Betroffene und Angehörige dazu eingeladen. Das Schmetterlingsfeld wurde auf Initiative der Klinikseelsorge geschaffen. Der Gedenkgottesdienst wird unterstützt vom Friedhofsamt der Stadt Mannheim.

Die Feier mit dem Titel „Das Geheimnis des Neuanfangs“ beginnt ab 22. April um 10.30 Uhr mit einer Andacht in der Trauerhalle und wird an der Gedenkstele am Kindergräberfeld, dem so genannten Schmetterlingsfeld, mit einem Abschlussritual beendet. Anschließend gibt es bei Kaffee und Gebäck Gelegenheit zum Gespräch.

Kontakt: Evangelische und Katholische Klinikseelsorge an der Universitätsmedizin Mannheim: Diakon Thomas Schäfer Tel. 0621 / 383-3976 und Pastoralreferentin Monika Blümmel Tel. 0621 / 383-3975. Foto: ekma/dv (dv/schu)