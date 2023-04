Aktion „Saubere Stadt“: Begehung der Stadtteile! Am 19. April um 17 Uhr in der Heidelberger Altstadt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Es geht um die Sauberkeit im Quartier: In regelmäßigen Abständen lädt die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg die Mitglieder der Stadtteilvereine, des Gemeinderats, der Bezirksbeiräte, die Kinderbeauftragten sowie engagierte und interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einer Begehung ihres Stadtteils ein. Der nächste Termin ist die Stadtteilbegehung in der Altstadt am Mittwoch, 19. April 2023, um 17 Uhr, Treffpunkt: Universitätsplatz.

Die Begehungen bieten die Möglichkeit, darauf hinzuweisen, welche Ecken und Bereiche besondere Aufmerksamkeit erfordern oder wo nach Ansicht der Bewohnerinnen und Bewohner häufiger gereinigt werden sollte. Anregungen und Kritik können mit den verantwortlichen städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern persönlich besprochen und konkrete Vereinbarungen zur Verbesserung der Sauberkeit des Stadtteils getroffen werden.

Die Leiterin der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg, Sylvia Hafner, steht bei den Begehungen gemeinsam mit Mitarbeitern ihres Amtes sowie Vertreterinnen und Vertretern des Landschafts- und Forstamtes und des Tiefbauamtes für Anregungen und Kritik zur Verfügung. Anregungen und Vorschläge können gerne schon vor dem Begehungstermin unter Telefon 06221 58-29999 (montags bis donnerstags von 8 bis 13 Uhr) oder per E-Mail an abfallwirtschaft@heidelberg.de gemeldet werden.

Alle Termine 2023 in den Stadtteilen

• Altstadt: Mittwoch, 19. April 2023, um 17 Uhr; Treffpunkt: Universitätsplatz

• Boxberg: Dienstag, 23. Mai 2023, um 17 Uhr; Treffpunkt: Waldparkschule

• Emmertsgrund: Dienstag, 20. Juni 2023, um 17 Uhr; Treffpunkt: Emmertsgrundpassage 22, Treff 22

• Handschuhsheim: Dienstag, 27. Juni 2023, um 17 Uhr; Treffpunkt: Tiefburg

• Kirchheim: Mittwoch, 12. Juli 2023, um 17 Uhr; Treffpunkt: Bürgerzentrum

• Bahnstadt: Mittwoch, 26. Juli 2023, um 17 Uhr; Treffpunkt: Langer Anger / Schwetzinger Terrasse

• Bergheim: Dienstag, 12. September 2023, um 17 Uhr; Treffpunkt: Eingang Stadtbücherei, Poststraße 15