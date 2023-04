Tanz in den Mai-Party im Heidelberger Schloss! Mit Retro-Musik, DJs & Live-Performance und heißen Sohlen in historischer Kulisse

. Foto: Heidelberger Schloss Restaurants & Events/caption] Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Heidelberger Schloss Restaurants & Events) – Statt um den Maibaum wird dieses Jahr im schönsten aller Festsäle getanzt. Im Königsaal im Heidelberger Schloss haben schon vor Jahrhunderten Gäste den Mai tanzend begrüßt. Doch jetzt werden am 30. April die DJs Werner & Sebastian Dais mit ihrer “Oldiethek” den Dancefloor einheizen. Schlager, Pop und Rock’n’Roll aus den 60er, 70er und 80er Jahren laden nicht nur zum Tanzen, sondern auch zum passenden Outfit ein. Special Guest am Abend ist Charles Shaw, die einprägsame Stimme hinter dem einstigen Duo Milli Vanilli. Er wird live auf der großen Bühne performen.Kein Tanz in den Mai ohne Maibowle: Im Ticketpreis ist natürlich eine hausgemachte Waldmeister-Maibowle inklusive. Außerdem bietet sich vorweg in der Schlossweinstube die Gelegenheit zu einem kalt-warmen Frühlingsbuffet im Stile der 80er Jahre. Selbstverständlich auch mit dem ersten Badischen Spargel. Partybeginn ist 20 Uhr, Buffet wird um 18 Uhr eröffnet. Buchbar ist das Ticket für 25 Euro beziehungsweise Eintritt und Buffet für 75 Euro unter www.heidelberger-schloss-gastronomie.de/shop

Über die Heidelberger Schloss Restaurants & Events:

Hoch oben über den Dächern Heidelbergs in einer der bedeutendsten Schlossruinen vereint die Heidelberger Schlossgastronomie seit nunmehr 10 Jahren mehrere kulinarische Konzepte. In der einzigartigen Location kann jede Art von Event ausgerichtet werden. Ein erfahrenes Veranstaltungs-Team sorgt mit einem Rundum-Service für stilvolle Festivitäten in den romantischen Räumen des Heidelberger Schlosses. 30 Jahre lang war Martin Scharff mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, bis er sich selbst im Jahr 2019 von den starren Verpflichtungen einer Sterneküche verabschiedete. Heute bietet er in Scharff‘s Schlossweinstube seine feine, unkomplizierte Geschmacksküche unter dem Motto „regionale Klassiker im Dialog mit der Welt“ auf weiterhin hohem Niveau.

Heidelberger Schloss Restaurants & Events GmbH & Co. KG

Schlosshof 1, 69117 Heidelberg

www.heidelberger-schloss-gastronomie.de.