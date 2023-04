Mannheim – Verein übernimmt Museumsschiff

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Verein Museumsschiff Mannheim e.V. und das Technoseum haben vergangene

Woche die Verträge zur Übergabe des Museumsschiffs Mannheim unterzeichnet.

Dies bildet den Abschluss der jahrelangen Verhandlungen zur Übergabe des

historischen Raddampfers an den Verein.

Vergangene Woche hatte der Stiftungsrat in einer Sondersitzung nach kontroverser

Diskussion schließlich einstimmig beschlossen, dass das Technoseum sein größtes

Exponat dem Verein Museumsschiff Mannheim e.V. übergeben kann.

Damit ist es dem Verein nach vier Jahren intensiver Arbeit nun doch gelungen, die

Entscheider von der Tragfähigkeit seines Betriebs- und Finanzierungskonzepts zu

überzeugen. „Wir sind sehr erleichtert und glücklich, dass wir den Raddampfer vor

der Verschrottung retten konnten“, sagte der Vorsitzende Rolf Götz. Er bedankte sich

bei Prof. Dr. Andreas Gundelwein, Direktor des Technoseums, und Dr. Jens Bortloff,

seinem Stellvertreter, für ihre Unterstützung. Vorausgegangen waren intensive

Anstrengungen des Vereins rund um den Erhalt und die Liegegenehmigung des

stillgelegten Raddampfers am Neckarufer, dessen Museums- und Restaurantbetrieb

Ende 2018 eingestellt worden war. „Viele Verhandlungen waren nötig und viel Zeit

hatten wir investiert, um Forderungen von Behörden zu erfüllen, technische Fragen

zu klären und die Finanzierung auf die Beine zu stellen“, erklärte Götz.

Der Verein plant anhand einer neuen Ausstellung zur Geschichte der

Rheinschifffahrt, dem Hafen Mannheim und mit einem museumspädagogischen

Begleitprogramm den Raddampfer wieder beleben. Darüber hinaus soll das Schiff

auch der Öffentlichkeit für Feiern, Konzerte und Sonderausstellungen zur Verfügung

stehen. „Wir beabsichtigen auch, an die erfolgreichen Veranstaltungen des

Technoseums auf dem Museumsschiff anzuknüpfen“, sagte Christian Kühnle,

stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Auch die beliebten Polizeibootfahrten

sollen wieder angeboten werden.

Die Stadt, das Land und der Bund beteiligen sich an der Finanzierung der

Maßnahmen. In den nächsten Jahren soll der Betrieb als Museumsschiff sich

allerdings selbst tragen. Hierbei ist jedoch die Unterstützung des Vereins durch

weitere Sponsoren und Ehrenamtliche Voraussetzung.

Als nächstes geht das Museumsschiff auf eine Werft, wo es von der SUK, dem

Schiffs-TÜV, untersucht wird. Ist die „Schwimmfähigkeit“ bescheinigt, erfolgt eine

Überholung des Schiffsbodens und der Außenwände. Mit neuem Anstrich versehen,

wird der historische Raddampfer, der einst zur „Weißen Flotte“ der Köln-Düsseldorfer

Deutsche Rheinschifffahrts-Gesellschaft gehörte, noch 2023 wieder zu seinem

angestammten Liegeort am Neckar zurückkehren.

