Mannheim – Adler Aus im Halbfinale – ERC Ingolstadt steht im DEL-Eishockeyfinale

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Ingolstadt – Die Adler Mannheim haben auch das sechste Play-off-Spiel im Halbfinale zu Hause gegen den ERC Ingolstadt mit 0:2 (0:1,0:0,0:1) verloren und sind damit nach erneuter Heimniederlage ausgeschieden. Die Ingolstädter haben die Serie mit 4:2 Spielen gewonnen und stehen im DEL-Eishockeyfinale. Der Finalgegner wird im entscheidenden siebten Spiel zwischen dem EHC Red Bull München und den Grizzlys Wolfsburg ermittelt. Die Wolfsburger haben mit einem 3:2–Heimsieg zum 3:3 nach Spielen ausgeglichen. Die Ingolstädter gingen vor 13.600 Zuschauern in der ausverkauften SAP Arena in Mannheim bereits in der 4. Minute durch Wayne Simpson mit 1:0 in Führung. Die Adler nahmen zum Ende des letzten Drittel ihren Torwart vom Eis und brachten einen sechsten Spieler. Wenige Sekunden vor dem Spielende sorgte der Ingolstädter Mathew Bodie mit einem Schuss ins leere Tor für den 2:0-Auswärtssieg und Finaleinzug der Oberbayern. Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.

Text: Michael Sonnick