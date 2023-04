Ludwigshafen – KVD stellt Verursacherin von illegaler Müllablagerung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein aufmerksamer Anwohner hat dem Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) am Sonntag, 9. April 2023, geholfen, die Verursacherin einer illegalen Müllablagerung in Mitte ausfindig zu machen. Der Bürger hatte kurz vor 13 Uhr dem KVD mitgeteilt, dass eine Frau in einem öffentlich zugänglichen Hinterhof Abfall wie beispielsweise Kartonagen, Speiseölkanister und Lebensmitteleimer neben einem Glascontainer abgestellt habe. Der Anwohner gab an, sie angesprochen zu haben, aber sie habe nur abgewinkt und daraufhin den Hinterhof verlassen. Vor Ort sprachen die Einsatzkräfte mit dem Anwohner, der genaue Angaben zum Aussehen der Person machen konnte. Im näheren Umkreis der illegalen Müllablagerung entdeckte die KVD-Streife in Höhe einer Gaststätte eine Frau, auf die die Beschreibung zutraf. Konfrontiert mit den Anschuldigungen gab die 32-jährige Lokalbetreiberin den Verstoß zu. Die Frau erwartet wegen der illegalen Müllablagerung nun eine Anzeige und ein Bußgeld.

