Heidelberg – Pfaffengrund: Sanierung der Hans-Bunte-Straße verzögert sich Fertigstellung voraussichtlich am 28. April

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Straßensanierung in der Hans-Bunte-Straße im Stadtteil Pfaffengrund wird voraussichtlich am Freitag, 28. April 2023, fertiggestellt. Ursprünglich sollte die Sanierung im Bereich zwischen Kreuzung Henkel-Teroson-Straße und Einfahrt Stadtwerke bereits zwei Wochen früher abgeschlossen sein. Bei den Arbeiten wurden allerdings pflanzliche Verstopfungen in den Entwässerungsleitungen der Straßenabläufe festgestellt. Damit das Oberflächenwasser wieder abfließen kann, müssen zunächst noch die Entwässerungsleitungen saniert werden.

