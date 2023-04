Frankenthal – Tolle Erfolge für Sedats Dragon Team bei den ISKA German Classics in Aalen

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein sehr erfolgreiches Turnier für die Schülerinnen und Schüler von der Kampfkunstschule Sedats Dragon Team aus Frankenthal, waren die German Classics des ISKA-Verbandes am 08.04.2023 in Aalen.

Insgesamt fünf 1.Plätze, sieben 2.Plätze und ein 3.Platz sind eine hervorragende Bilanz des Turniertages, so Sedat Sagiroglu. Ich bin stolz auf meine Schülerinnen und Schüler was sie an diesem Tag wieder einmal geleistet haben. Mein Dank geht aber auch an die Eltern, welche die Kinder und Jugendlichen immer zu den Turnieren begleiten, nicht unerhebliche Fahrtstrecken in Kauf nehmen und die durchaus langen und anstrengenden Turniertage auf sich nehmen.

Die Gewinner ihrer jeweiligen Kategorie haben mit ihren Siegen damit bereits die Nominierung für den Nationalmannschaftskader für die im Oktober in München stattfindende diesjährige ISKA-Weltmeisterschaft. Dass die WM im eigenen Land stattfindet hat sicher noch für zusätzliche Motivation gesorgt.

Die Gewinner im Einzelnen:

Sarah Bader (Pointfigthing bis 55kg, 15-17 Jahre 1.Platz und Lightcontact bis 55 kg, 15-17 Jahre, 1.Platz)

Lennard Groh (Semicontact Newcomer bis 60kg, 12-14 Jahre 2.Platz)

Ali Can Gül (Pointfigthing bis 50kg, 15-17 Jahre 2.Platz und Lightcontact bis 55kg, 15-17 Jahre bis 55kg, 2.Platz)

Toprak Gül (Semicontact Newcomer bis 30kg, 6-11 Jahre 2.Platz)

Selin Güler (Pointfigthing über 55kg, 15-17 Jahre 1.Platz und Lightcontact über 55kg, 15-17 Jahre, 3.Platz)

Moritz Jung (Semicontact Newcomer bis 65 kg, 15-17 Jahre 2.Platz)

Lale Patak (Pointfigthing bis 55kg, 15-17 Jahre 2.Platz und Lightcontact bis 50kg, 15-17 Jahre, 1.Platz)

Aliya Yesil ((Semicontact Newcomer bis 40 kg, 12-14 Jahre 1.Platz)

Ayla Su Yesil ((Semicontact Newcomer bis 50 kg, 15-17 Jahre 2.Platz)

Als nächstes stehen im Mai die internationalen Deutschen Meisterschaften in Heilbronn und weiteren Turnierteilnahmen an, um kontinuierlich an der Wettkampfpraxis und Wettkampferfahrung zu arbeiten. Im Juni sind zudem die nächsten Gürtelprüfungen zu abzulegen.

Bild oben von links: Moritz Jung, Selin Güler, Lennard Groh, Sarah Bader, Ali Can Gül,unten von links: Lale Patak, Toprak Gül, Aliya Yesil und Ayla Su Yesil