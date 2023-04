Blick auf das Mai-Programm des Heidelberger Karlstorbahnhof – Zum Beispiel Pussy Riot und Drag Syndrome beim Queer Festival

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das alljährlich stattfindende Queer Festival, organisiert von Queer Play e.V. und dem Karlstorbahnhof, bestimmt das Programm des Kulturhauses im Mai. Mit „Drag Syndrome“ und „Pussy Riot“ sind große Namen dabei. Doch auch zwischen den vielen Festival-Veranstaltungen gibt es einige Perlen zu entdecken. Eröffnet wird der Monat mit der Lesung von Literatur-Rockstar Benjamin Stuckrad-Barres neuem Roman „Noch wach?“ am 3. Mai, gefolgt vom Konzert von „Lune“ am Tag darauf. Die gebürtige Sinsheimerin wirbelt mit ihrer originellen Mischung aus Rap und Gesang zur Zeit die deutsche Musikszene auf.

Am Samstag, 5.5., beginnt dann das Queer Festival mit einem Paukenschlag. Das Londoner Kollektiv „Drag Syndrome“ räumt mit einer glamourösen Show und viel Glitter mit vielen Vorurteilen über das Leben mit dem Down-Syndrom auf und zeigt lebhafte künstlerische Persönlichkeiten mit ausdrucksstarken sexuellen Identitäten und eigenen Ambitionen. Weiter geht es am 6.5. mit einem Konzert des Berliner Musikers und Tänzers Lie Ning und am 11.5. mit einer Live-Podcast-Aufzeichnung mit Fabian Hart („Zart bleiben“). Gefeiert werden darf am 12.5. beim Konzert und der anschließenden Party mit Magi Merlin aus Kanada.Nach dem Public Viewing des „Eurovision Song Contest“ am 13.5. erwartet uns am 15. Mai ein weiteres Highlight, wenn das weltberühmte russische Protestkunst-Kollektiv „Pussy Riot“ seine Wut über die Zustände in ihrem Heimatland und anderswo hinausschreit. Am 17. Mai ist die englische Songwriterin und DJ „Romy“ an den Decks der Partyreihe „Q“ zu finden, am 18.5. liest Duygu Ağal aus ihrem Debutroman „Yeni Yeşerenler“ und am 19.5. gibt sich die gefeierte Sängerin „Becks“ die Ehre. Im Gewand einer klassischen LateNight-Show gibt Ricarda Hofmann („Busenfreundin – der Podcast“) am 21. Mai Einblicke in den Lesbian Way of Life. Den ersten Poetry Slam in Heidelberg, bei dem ausschließlich Menschen auftreten, die sich als queer definieren, gibt es am 26. Mai bei „Word Up!“ und am 28. Mai findet das Queer Festival 2023 mit einer sicher wilden Party seinen würdigen Abschluss. Neben den großen Veranstaltungen sind im Programm des Festivals auch Workshops, Ausstellungen, Theatervorführungen, Diskussionen, Filme und Partys zu finden. Zwischen so viel queerer Kultur findet sich mit dem Konzert von Portugals führender Fado-Sängerin Ana Moura am 23.5. ein weiteres Highlight und auch das Programm des TiK hat einige interessante Veranstaltungen im Angebot.

Übersicht: Der Mai im Karlstorbahnhof

Mo 01.05.23 / 19:30 / TiK ABGESAGT!

Come Together

Interkultureller Theatertreff

Di 02.05.23 / 20:00 / TiK

Offene Bühne

Neues Jahr, neues Haus, neue offene Bühne!?

Mi 03.05.23 / 20:00 / Saal

Benjamin von Stuckrad-Barre

„Noch wach?“ Lesung

Do 04.05.23 / 20:00 / Klub

Ein weiter Weg

Literaturlesung Festival Latino

Do 04.05.23 / 20:00 / Saal

Lune

Mondschein Tour / Konzert

Fr 05.05.23 / 19:30 / Saal

Queer Festival Empfang, Vernissage & Drag Syndrome

Anmeldung unter: anmeldung@karlstorbahnhof.de

Fr 05.05.23 / Sa 06.05.23 / 20:00 / TiK

The Rise of the Evil Queen

Tribal Fusion, Contemporary Bellydance and more

Fr 05.05.23 / 22:00 / Zentrale

The Illustrious Blacks & Denga Boys

Opening Party

Sa 06.05.23 / 20:00 / Saal

Lie Ning

Utopia / Konzert

So 07.05.23 / 17:00 / Zentrale

Choir Club

Popklassiker zum Mitsingen

Mo 08.05.23 / 19:00 / Klub

Reden wir über Demokratie!

Die Krise in Brasilien

Vortrag & Diskussion

Mo 08.05.23 / 20:00 / TiK

Contact Jam

Freie Contact-Improvisation

Di 09.05.23 / 20:00 / TiK

anastasius – don’t call me by my deadname

Queer Festival 2023

Performance & Diskussion

Mi 10.05.23 / 18:00 / Saal

Ping Pong Social Club

Tischtennis für alle!

Mi 10.05.23 / 18:00 / Saal

Verlassen und Verraten

Vortrag über die politische Lage in Afghanistan nach dem Abzug des

Westens

Do 11.05.23 / 19:30 / Zentrale

Zart bleiben live

Der Podcast über Männlichkeiten

Live-Aufzeichnung

Do 11.05.23 / 20:00 / Klub

Kuba im Wandel

Strukturelle Probleme und Perspektiven des laufenden Reformprozesses

Fr 12.05.23 / 17:00 / Seminarraum

Hazara in Afghanistan

Vortrag im Rahmen der Reihe „Kämpfen für eine Zukunft“

Fr 12.05.23 / 20:00 / TiK

Duo GRAZIANO/FORNI

Konzert mit Ilaria Graziano und Francesco Forni / Kulturfestival

Italia

Fr 12.05.23 / 22:00 / Klub

Magi Merlin

Queer Festival

Konzert

Sa 13.05.23 / / Marlene-Dietrich-Platz

Tag der Städtebauförderung

Sa 13.05.23 / 15:00 / Klub

Queer-Only DJ-Workshop

Queer Festival 2023

Anmeldung unter queer-youth-heidelberg@ib.de

Sa 13.05.23 / 15:00 / TiK

Old School-Hip Hop / Locking

Workshop für Kinder & Jugendliche / Kulturfestival Italia

Sa 13.05.23 / 18:00 / Klub

Queer Youth Party

Queer Festival 2023

Sa 13.05.23 / 20:00 / Saal

Eurovision Song Contest

Queer Festival

Public Viewing

Sa 13.05.23 / 20:00 / TiK

E’ tutto cosi semplice

Begegnung mit der Dichterin Patrizia Cavallii / Kulturfestival Italia

So 14.05.23 / 18:00 / TiK

Schneller als das Licht

Tanztheater von Jugendlichen zwischen 10 und 16 Jahren

Mo 15.05.23 / 19:30 / Klub

Come Together

Interkultureller Theatertreff

Mo 15.05.23 / 20:00 / Saal

Pussy Riot

Riot Days / Queer Festival 2023

Konzert

Mi 17.05.23 / 18:30 / Marlene-Dietrich-Platz

IDAHOBALTI* in Heidelberg

Queer Festival Open Air

Mi 17.05.23 / 22:00 / Saal

Romy (The xx)

Queere Clubnacht & Konzert

Do 18.05.23 / 20:00 / Saal

Duygu Ağal

Lesung Queer Festival

Fr 19.05.23 / 20:00 / Saal

Becks

Pop / Queer Festival

Fr 19.05.23 / Sa 20.05.23 / 20:00 / TiK +

So 21.05.23 / 17:00 / TiK

Labeled

Ein Sittenstück / Queer Festival

Sa 20.05.23 / 13:00 / Zentrale

Gemeinsam kochen!

Kochen, essen und einander kennenlernen

So 21.05.23 / 20:00 / Saal

Busenfreundin

Queer Festival

Live-Aufzeichnung

Mo 22.05.23 / 20:00 / Saal

Forget me not

Queer Festival

Konzert

Mo 22.05.23 / 20:00 / TiK

Contact Jam

Freie Contact-Improvisation

Di 23.05.23 / 20:00 / Saal

Ana Moura

Portugiesischer Fado

Konzert

Fr 26.05.23 / 20:00 / Saal

Word Up! Poetry Slam

Queer Festival Special

Fr 26.05.23 / Sa 27.05.23 / So 28.05.23 / 20:00 / TiK +

So 28.05.23 / 11:30 / TiK

Draußen vor der Tür

Von Wolfgang Borchert. Mit “Die Zwiebacken”

Sa 27.05.23 / 20:00 / Saal

Noche Cubana

Kubanische Party

So 28.05.23 / 20:00 / Klub

Tango und Folklore Argentiniens

Gitarrenkonzert mit Miguel

Pesce

Mo 29.05.23 / 19:30 / Klub

Come Together

Interkultureller Theatertreff