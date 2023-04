Auf zum 40. Heidelberger Halbmarathon am 23. April! Bis zu 3.500 Läuferinnen und Läufer in Friedrich-Ebert-Anlage am Start – Ziel am Universitätsplatz

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Rund 3.500 Läuferinnen und Läufer werden am Sonntag, 23. April 2023, beim SAS Halbmarathon der TSG 78 Heidelberg erwartet. Um 9.15 Uhr fällt in der Friedrich-Ebert-Anlage auf Höhe der Peterskirche der Startschuss für die erste von insgesamt vier Startergruppen bei der 40. Ausgabe des Halbmarathons. Auf der Distanz von 21,1 Kilometern durch mehrere Stadtteile meistern die Sportlerinnen und Sportler ein anspruchsvolles Höhenprofil mit etwa 350 Höhenmetern.

Die Halbmarathon-Strecke führt nach dem Start durch die Friedrich-Ebert-Anlage, Sofienstraße und Hauptstraße, über die Alte Brücke und durch Neuenheim. Wegen einer Baustelle wird die Strecke an einer Stelle verändert: Anstatt über die Albert-Ueberle-Straße laufen die Sportlerinnen und Sportler von der Uferstraße aus über die Bergstraße in den Philosophenweg. Von dort geht es weiter nach Ziegelhausen und über die Ziegelhäuser Brücke nach Schlierbach und anschließend über den Jägerpfad zum Schloss-Wolfsbrunnenweg. Die letzten Kilometer führen am Schloss vorbei über den Kornmarkt zum Ziel auf dem Universitätsplatz.

Nach dem Start um 9.15 Uhr beginnen drei weitere Gruppen in jeweils dreiminütigem Abstand den Halbmarathon. Ab 9.45 Uhr messen sich Kinder der Jahrgänge 2014 bis 2018 beim „ATOS Bambini-Lauf“ (1,2 Kilometer). Um 10 Uhr startet der „Henkel Team-Lauf“ (3,1 Kilometer) mit Sportlerinnen und Sportlern des Jahrgangs 2013 und älter. Alle Läufe starten in der Friedrich-Ebert-Anlage, das Ziel befindet sich ebenfalls auf dem Universitätsplatz. Anmeldungen für den Halbmarathon und den Team-Lauf sind bis 16. April unter www.sashalbmarathon.tsg78-hd.de möglich. Am Veranstaltungswochenende besteht noch die Möglichkeit zur Nachmeldung.

Aus Verkehrssicherheitsgründen ist die Laufstrecke während der Veranstaltung für den Verkehr gesperrt. Der Halbmarathon ab 9.15 Uhr führt über folgende Strecke: Friedrich-Ebert-Anlage, Höhe Peterskirche (Start) – Friedrich-Ebert-Anlage – Sofienstraße – Hauptstraße – Heiliggeistkirche – Steingasse – Alte Brücke – Neuenheimer Landstraße – Uferstraße – Quinckestraße – Blumenthalstraße – Werderstraße – Uferstraße – Bergstraße – Philosophenweg – Haarlassweg – Dachsbauweg – Mausbachweg – Stiftweg – Neuer Weg – In der Neckarhelle – Kleingemünder Straße – Ziegelhäuser Brücke – Schlierbacher Landstraße – Jägerpfad – Mühlenweg – Wolfsbrunnensteige – Schloß-Wolfsbrunnenweg – Neue Schlossstraße – Bremeneckgasse – Kornmarkt – Hauptstraße – Universitätsplatz (Ziel).

Strecke Bambini-Lauf ab 9.45 Uhr: Friedrich-Ebert-Anlage, Höhe Peterskirche (Start) – Schießtorstraße – Plöck – Seminarstraße – Kettengasse – Hauptstraße – Universitätsplatz (Ziel).

Strecke Teamlauf ab 10 Uhr: Friedrich-Ebert-Anlage, Höhe Peterskirche (Start) – Friedrich-Ebert-Anlage – Sofienstraße – Hauptstraße – Märzgasse – Plöck – Seminarstraße – Unterer Fauler Pelz – Bremeneckgasse – Kornmarkt – Hauptstraße – Universitätsplatz (Ziel).

Sperrungen und Einschränkungen für den Verkehr am 23. April

Altstadt:

• Friedrich-Ebert-Anlage: vom Schlossbergtunnel kommend von 7 bis circa 10.45 Uhr gesperrt. Vom Adenauerplatz kommend zwischen 8 und 10.15 Uhr kleine Einschränkungen möglich.

• Seminarstrasse/Unterer Fauler Pelz: gesperrt von 9.45 bis 10.25 Uhr

• Bremeneck/Kornmarkt: gesperrt von 9.45 bis 12.30 Uhr; Zu – und Abfahrt ins Parkhaus P 12 (Kornmarkt/Schloss) nicht möglich.

• Neue Schlossstraße: gesperrt von 10.15 bis 12.30 Uhr

• Zufahrt Grabengasse aus Friedrich-Ebert-Anlage: eingeschränkt ab 8 Uhr, von 9.45 bis 10.10 Uhr gesperrt, keine Zufahrt zu Jesuitenkirche möglich; Parkhaus P11 (Uniplatz/Bibliothek) bereits morgens voll belegt. Zugang in die Jesuitenkirche zu Fuß möglich bis 9.45 und ab 10.10 Uhr über Grabengasse, Seminarstraße, Ingrimstraße, Kettengasse.

• Zufahrt zum Parkhaus P13 (Karlsplatz/Rathaus) von 9.45 bis 12.30 Uhr gesperrt.

• Hauptstraße: Sperrung Sofienstraße bis Uniplatz von 8.30 bis 9.50 Uhr, Uniplatz bis Kornmarkt von 9.15 bis 12.30 Uhr: Zugang Heiliggeistkirche über Steingasse, Dreikönigsgasse, Untere Straße, Mönchsgasse. Ab Höhe Märzgasse bis Unibibliothek von 9.45 bis 10.10 Uhr gesperrt.

Neuenheim:

• Neuenheimer Landstraße von Alter Brücke bis Quinckestraße von 8 bis 10.30 Uhr gesperrt.

• Sperrung Quinckestraße bis Einmündung Mönchhofstraße, Mönchhofstraße, Keplerstraße, Blumenthalstraße, Werderstraße, Uferstraße von 8 bis 10.30 Uhr; keine Querung möglich.

• Mönchhofstraße ab Ecke Quinckestraße bis Ecke Werderstraße in beiden Richtungen gesperrt von 8 bis 10.25 Uhr.

Ziegelhausen:

• Durchfahrt in Ziegelhausen-Mitte nach Wilhelmsfeld und von Wilhelmsfeld nach Heidelberg/ Neckargemünd gesperrt von 9.45 bis 12 Uhr. Für Pkw Durchfahrt nach Wilhelmsfeld über Abfahrt Ziegelhausen-Ost über Hahnbergweg, Friedhofweg, Am Bärenbuckel, Hirtenaue nach Maßgabe der Polizei möglich.

• Ziegelhäuser Brücke ist in beiden Richtungen gesperrt von 10 bis 11.50 Uhr.

Schlierbach:

• Zufahrt zur Bergkirche möglich über Wolfsbrunnensteige.

• Schlosswolfsbrunnenweg über die gesamte Länge von 9.45 bis 12.40 Uhr für Verkehr gesperrt, dies beinhaltet auch die Zufahrt über die anliegenden Straßen.

Am Samstag, 22. April, 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 23. April, 7 bis 13 Uhr, können Fragen zu den Sperrungen über eine durch die TSG 78 eingerichtete Hotline unter 0176 82152051 gestellt werden. Veranstalter und Stadt bitten um Verständnis für Sperrungen und Einschränkungen.