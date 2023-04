Mannheim – Nach Waldhof-Heimsieg verkündet Marc Schnatterer seinen Rücktritt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim hat in letzter Sekunde das Heimspiel gegen die zweite Mannschaft vom SC Freiburg mit 2:1 (Halbzeit 0:1) noch gewonnen. Nach drei Waldhof-Niederlagen in Folge gingen die Gäste aus Freiburg durch Julian Stark in der 28. Minute mit 1:0 in Führung. Vor 8.866 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion gelang Fridolin Wagner erst in der 85. Minute der 1:1-Ausgleichstreffer. In der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte Bentley Baxter-Bahn mit seinem Treffer zum 2:1 für den viel umjubelten Heimsieg. Nach dem Spiel hat Waldhof-Spieler Marc Schnatterer, der sehr viele Jahre in Heidenheim spielte, seinen Rücktritt zum Saisonende verkündet.

Mit dem 16. Saisonsieg bleiben die Waldhöfer mit 51 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz in der 3. Liga. Der Rückstand auf den Tabellenvierten Dynamo Dresden beträgt weiterhin fünf Zähler. Die Waldhöfer bestreiten am nächsten Sonntag das Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen, die auf dem 14. Rang liegen. Das nächste Heimspiel vom SV Waldhof Mannheim findet dann erst am Freitag, 28. April um 19 Uhr, gegen den Halleschen FC im Mannheimer Carl-Benz-Stadion statt. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Text Michael Sonnick

Foto : Der Waldhöfer Marc Schnatterer hat nach dem Heimsieg seinen Rücktritt zum Saisonende verkündet (Foto Michael Sonnick)