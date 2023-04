Ludwigshafen – 17 Jähriger Opfer eines schweren Raubüberfalls

Heppenheim / Gemarkung Rimbach / Südhessen (ots) – Am Ostersonntag (09.04.) führte die Polizei Heppenheim Verkehrskontrollen auf der L 3409 zwischen Rimbach-Zotzenbach und Wald-Michelbach-Stallenkandel durch. An der sogenannten “Rennstrecke” herrscht dort an Sonn- und Feiertagen, sowie an Samstagen ab 14 Uhr, ein Durchfahrtsverbot für Motorräder. Trotz des Verbotes mussten die Beamten innerhalb kurzer Zeit fünf ... Mehr lesen »