Limburgerhof – Streit entwickelt sich zu körperlicher Auseinandersetzung

Limburgerhof / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Am Sonntag, den 09.04.2023, gegen 20:45 Uhr, kam es in der Hans-Sachs-Straße, zu einem Streit zwischen einem Passanten und den Insassen eines PKW, welcher nach Ansicht des Passanten zu schnell gefahren sei. Aus dem PKW stiegen zwei männliche Personen von der Rückbank aus, wovon einer der beiden, im Verlauf des Streitgesprächs, auf den Passanten einschlug. Dieser setzte sich jedoch zur Wehr und verletzte seinen Kontrahenten ebenfalls. Entsprechende Strafanzeigen, wegen den begangenen Körperverletzungen, wurden aufgenommen und weitere Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.