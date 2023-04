Frankenthal – Unfall Kreuzung Mahlastraße / Hans-Kopp-Straße

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Um kurz vor Mitternacht des heutigen Ostermontags (10.04.2023) wurde die Feuerwehr Frankenthal zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen alarmiert, bei dem die Anzahl der Verletzten und ob diese eingeklemmt sind unklar war. Bei Eintreffen der ersten Kräfte an der Kreuzung Mahlastraße / Hans-Kopp-Straße in Frankenthal hatten alle 7 Insassen bereits die Fahrzeuge verlassen und wurden vom Rettungsdienst betreut.

Da bei beiden PKW´s Betriebsstoffe ausliefen und bereits teilweise in die Kanalisation gelangt waren, wurde der weitere Einlauf gestoppt und die Flüssigkeiten soweit abgebunden. Weiterhin wurde der Brandschutz sichergestellt und in Absprache mit der Polizei sichernde Maßnahmen an den Unfallfahrzeugen durchgeführt. Die Einsatzstelle wurde ausgeleuchtet und die notwendigen Behörden in Bezug auf den Betriebsstoffeintritt in die Kanalisation verständigt.

Von den sieben Insassen wurden drei Erwachsene und zwei Kinder durch den Rettungsdienst vorsorglich in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Untersuchung verbracht.

Bis zum Abtransport der Unfallfahrzeuge durch ein von der Polizei verständigtes Abschleppunternehmen verblieben Teilkräfte an der Einsatzstelle. Für die anschließende Reinigung der Unfallstelle durch ein Fachfirma wurde diese an die Polizei Frankenthal übergeben. Diese hat die Ermittlungen zur Unfallursache und Schadenshöhe aufgenommen.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 26 Kräften und 6 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz, ebenso der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug, sowie die Polizeiinspektion Frankenthal mit mehreren Streifenwagen.

Quelle Feuerwehr Frankenthal