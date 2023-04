Mannheim – Adler Mannheim stehen nach der Niederlage vor dem Aus

Ingolstadt / Manheim . Die Adler Mannheim haben das fünfte Play-off-Spiel im Halbfinale beim ERC Ingolstadt mit 1:4 (0:1,1:1,0:2) verloren und liegen nun nach Siegen mit 2:3 zurück. Die Ingolstädter, die in der Hauptrunde vor den Adlern Zweiter waren, benötigen nur noch einen Erfolg zum Erreichen des DEL-Eishockeyfinale. Vor 4.851 Zuschauern in der Saturnarena ging der ERC Ingolstadt bereits früh nach nur acht Sekunden durch Ty Ronning mit 1:0 in Führung. Im zweiten Drittel glich Taro Jentzsch in der 39. Minute aus, doch Tye McGinn (40.) gelang die erneute Ingolstädter-Führung. Kurz vor Ende des Spiels brachten die Mannheimer einen sechsten Feldspieler und kassierten dann noch zwei Treffer ins leere Adler-Tor durch Stefan Matteau (59.) und Enrico Henriquez-Morales. Das sechste Halbfinalspiel wird am Ostermontag (10. April) um 16.30 Uhr wieder in der Mannheimer SAP Arena ausgetragen. Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.

Text Michael Sonnick

Foto: Die Fans der Adler Mannheim hoffen am Ostermontag auf einen Heimsieg gegen Ingolstadt (Foto Michael Sonnick)