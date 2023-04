Kaiserslautern – FCK verliert das Auswärtsspiel in Braunschweig

Braunschweig. Der 1. FC Kaiserslautern hat das Auswärtsspiel am Ostersamstag bei Eintracht Braunschweig mit 0:1 verloren. Nach torloser erster Halbzeit gelang Anthony Ujah in der 76. Minute mit einem schönen Lupfer über FCK-Torwart Andreas Luthe der entscheidende Siegtreffer für die Braunschweiger. Danach hatte der eingewechselte Ben Zolinski noch zwei große Chancen für die Roten Teufel, einmal traf er frei vor dem Tor nur die Querlatte und dann köpfte er nur knapp am Pfosten vorbei. Die Lauterer-Mannschaft mit Trainer Dirk Schuster wurde in Braunschweig vor 21.143 Zuschauern von 2.500 FCK-Fans unterstützt. Nach der siebten Saisonniederlage bleibt der 1. FC Kaiserslautern mit 40 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga. Gegen den Hamburger SV bestreitet der FCK sein nächstes Heimspiel am Samstag, 15. April um 20.30 Uhr, vor ausverkauftem Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg. Der HSV hat sich mit einem 6:1-Heimsieg gegen Hannover 96 mit 53 Punkten auf den zweiten Tabellenrang hinter dem SV Darmstadt 98 verbessert. Durch eine 0:1-Heimniederlage vom 1. FC Heidenheim gegen den FC St. Pauli sind die Heidenheimer jetzt mit 51 Zählern auf den dritten Platz zurückgefallen, St. Pauli ist mit 47 Punkten Tabellenvierter. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Eintracht Braunschweig – 1. FC Kaiserslautern 1:0 (Halbzeit 0:0)

Braunschweig: Hoffmann – Behrendt, Kurucay, Benkovic, Donkor – Henning (89. Krauße), Nikolaou – Multhaup, Pherai (55. Kaufmann), Lauberbach (75. Wintzheimer) – Ujah (89. Bonga)

FCK: Luthe – Zimmer, Kraus (81. Klement), Bormuth, Zuck – Rapp (46. Niehues), Tomiak – Hercher (66. Lobinger), Ritter, Hanslik (81. Zolinski) – Boyd (66. de Preville)

Tor: 1:0 Anthony Ujah (76.)

Zuschauer: 21.143

Foto: Der 1. FC Kaiserslautern mit Kapitän Jean Zimmer bleibt auf dem siebten Tabellenrang (Foto Michael Sonnick)

Text Michael Sonnick