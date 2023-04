Piano, Lied und Lyrik – „Liebesgeflüster“ – Konzert mit Gabriele Schwöbel und Martin Erhard am 23. April um 17 Uhr im Pfarrzentrum Maudach

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar Gabriele Schwöbel (Rezitation) und Martin Erhard (Tenor und Pianist) präsentieren in ihrer Reihe Piano, Lied & Lyrik im April ihr neues Programm im Katholischen Pfarrzentrum LU-Maudach (Schilfstraße). Die bewährte Mischung aus Volkslied zum Mitsingen, Textrezitation und Tenorgesang bzw. Klavierspiel unter dem Motto „Liebesgeflüster” findet am Sonntag, 23. April 2023, um 17 Uhr statt.

Bild: Erhard/Schwöbel

Mit bekannten Texten und Melodien führen die beiden in die Geheimnisse der Liebe ein. Dabei versetzen die von Gabriele Schwöbel rezitierten Texte das Publikum mal in Liebestaumel, dann wieder in ernüchternden Liebesbruch. Wie immer unterstützen einige Requisiten das jeweilige Thema des Vortrags und symbolisieren den aktuellen Stand der Liebe. Martin Erhard rundet jeden Block aus Volkslied und Text mit einem Klavier- oder Gesangsstück ab. Dabei gibt er mit seiner ausgebildeten Tenorstimme vornehmlich Opern- und Operettenarien sowie Musicalmelodien zum Besten. Das Publikum erwartet somit wieder eine abwechslungsreiche Mischung für Herz, Geist und Seele, welche wie immer die Stimmbänder ölt und schmunzeln lässt.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Quelle: Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen