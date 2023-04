Ludwigshafen – 48-jähriger Mann überfallen und ausgeraubt

Freinsheim / Landkreis Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) INSERATKarriere.Mannheim.de An einem Restaurant in der Herrenstraße in Freinsheim wurden in der Nacht von Freitag, 07. April, auf Samstag, 08. April, gegen 00:30 Uhr mehrere Fenster beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 3000 Euro. Haben Sie verdächtige Personen im Nahbereich der Herrenstraße gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte ... Mehr lesen »