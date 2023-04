Kulturhaus Käfertal: Ab 18.4. geht es im Younity Studio weiter

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Seniorentreff, Capoeira für Groß und Klein, Kinderchor, Erwachsenenchor, Band, Songwriting, Tanz, Theater und neuer Kurs in Textilmalen

In der Osterwoche sind Ferien im Kulturhaus. Doch bereits am 16.4. geht es weiter mit den Angeboten für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren

Am 16.4 ist von 14 – 18 Uhr die Ausstellung von Gesine Peterson und Kathleen Knauer in der Younity Gallery geöffnet. Und ebenfalls um 14 Uhr starte der offene Nachmittag für geflüchtete und einheimische Familien mit Kaffee und Kuchen und vielen Angeboten für Kinder und Erwachsene. Zum ersten Mal dabei ist Klaus Metzger-Beck vom Freundeskreis Asyl mit einem Mitmach-Kunstprojekt. Um 18 Uhr beendet das Kultur Cafe mit dem Dou Bataculina und einer Zeitreise von Klassik bis Jazz den Tag.

Am Montag, 17.4. beginnen ab 19 Uhr wieder die Proben von HC Rheingold, den Rosa Kehlchen und dem Cool Cats Orchestra. Neue Mitwirkende sind herzlich willkommen

Neu im Haus ist der Seniorentreff. Montag und Mittwoch finden hier Computerkurse statt und ab 5.5. freitags auch ein Französischkurs Infos und Anmeldung: Tel. 0621/2933176 oder 0621/707975 Mo – Fr 9 bis 12 Uhr.

Dienstag von 16 – 21 Uhr trainieren vier verschiedene Altersgruppen, 3-6, 7-11, 50+ und Jugendliche und Erwachsene Capoeira.. Am Mittwoch ist die gemeinsame Younity Band von Kulturhaus und KJH St. Josef da und lädt Interessent*innen ein, mitzumachen. Donnerstag proben von 17 Uhr der Younity Kinderchor und ab 18 Uhr der Chor für Jugendliche ab 12 und Erwachsene sowie die Tanzgruppe. Auch Capoeira findet von 17 bis 21 Uhr statt. Einfach vorbeikommen, schnuppern und dabeibleiben!

Als neues Angebot für Geflüchtete und Einheimische ab 12 Jahren präsentiert das Kulturhaus ab, 21.4. jeden Freitag von 18:15 – 20 Uhr einen Kurs in Textilmalerei mit zwei ukrainischen Künstler*innen, Teilnahmegebühr inklusive Farben je Termin 5 Euro. T-Shirts, Tücher, Taschen, die bemalt werden sollen, muss jeder selbst mitbringen Und ebenfalls ab 21.4. bietet von 16:30 – 18:00 Uhr Olga Korkh Kunsttherapie für Ukrainisch sprechende Erwachsene an. . Beide Angebote werden vom Flüchtlingsfonds Mannheim und dem Inner Wheel Club Mannheim unterstützt. Wir bitten um Anmeldung unter info@kulturhauskaefertal.de.

Am Freitag 28. Von 17 – 20 Uhr und Samstag 29.4.von 11 – 15 Uhr heißt es wieder Open Weekend für das Younity Live Theater. Wer gerne singt, rappt, Songs schreibt, tanzt oder sich für Videofilm interessiert, ist hier genau richtig. Die Projektsprachen sind Deutsch, Ukrainisch, Russisch und Englisch. Am Freitagabend treffen sich die Teilnehmenden und weitere Gäste ab 20 Uhr zur Jam Session. Teilnahme am Projekt und der Einritt zur Jamsession sind frei.

Am Sonntag 30.04. ist wieder ab 14 Uhr die Ausstellung in der Younity Gallery geöffnet und um 17 Uhr lädt Kurator Harald Priem zu einem Künstlerinnengespräch mit Gesinde Peterson und Kathleen Knauer.

Vira Boliuk und Nataliia Rostotska, Leiterinnen des Textilmalerkurs

So kommt man zum Kulturhaus:

Nächste Haltestelle Busse und Bahn: Käfertal Bahnhof

Parken am Kulturhaus

Kulturhausparkplatz Gartenstraße: kostenlos

Rewe Parkplatz: kostenpflichtig: https://www.rent.park-depot.de

Quelle: Kulturhaus Käfertal / IG Käfertaler Vereine e.V.