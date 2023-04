Heimat Zirkus Stadt – Die Pfalzbau Bürger Bühne spielt Katharina Knie

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

Eine Gelegenheit, Carl Zuckmayers „Seiltänzerstück“ Katharina Knie, in der letzten Spielzeit von der Pfalzbau Bürger Bühne unter der Regie von Intendant Tilman Gersch erfolgreich ein­studiert, nochmals zu sehen, besteht im April. Am Donnerstag, 20.4. um 19.30 Uhr und am Freitag, 21.4.2023 um 14.30 Uhr wird das immer noch aktuelle Schauspiel erneut gezeigt. Themen des Werkes sind Migration und Verortung, Tradition und Aufbruch, das Ver­hältnis der Gene­rationen und wirtschaftliche Not. In bester Volkstheater-Tradition erzählt Zuckmayer die an­rührende Geschichte vom Zirkusdirektor Karl Knie und seiner Tochter.

Eine kleine Stadt nahe Mannheim wird alle Jahre zum temporären Zuhause der wandernden Zirkustruppe Knie. Eine wirkliche Heimat aber finden die Artisten und Clowns nur in ihrer Kunst, in der Manege. Sie sind Reisende, die niemals ankommen können. Für Karl Knie ist das selbstverständlich, er hütet das Erbe seiner Familie und lebt in ihren Traditionen. Seine Tochter Katharina aber zweifelt an diesem Lebensentwurf. Sie möchte bleiben und sich in der Stadt niederlassen, auch wenn sie einen Bruch mit dem Vater und das mögliche Ende des Un­ternehmens riskiert.

Zwanzig Spielerinnen und Spieler im Alter von 13 bis über 70 Jahren suchen und finden in der Beschäfti­gung mit dem fast 100 Jahre alten Stück Bezüge zu ihrer Lebenswirklichkeit. Mit Herzblut und Humor stellen sie eine Zirkusfamilie dar, die ihre große Krise erfolgreich meistert. Die bunten Kostüme der Produktion entwarf Tamara Priwitzer, die Textfassung stammt von Dramaturgin Barbara Wendland. Musikalisch begleitet wird die Aufführung von Frank Rosenberger.

Einheitspreis 15 €, ermäßigt 10 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle: Pfalzbau Bühnen / Theater im Pfalzbau