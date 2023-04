Expertenrunde tagt im Zoo Landau in der Pfalz: Erhaltung „alter einheimischer“ Geflügel- und Kaninchenrassen im Fokus

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar INSERATKarriere.Mannheim.de Mehrere Pflegeheime in Rheinland-Pfalz kündigen aktuell erhebliche Entgelterhöhungen an. Die Eigenanteile der Bewohnenden können sich im Einzelfall auf bis zu 4.200 Euro pro Monat erhöhen. Die Erhöhungen gehen fast vollständig zu Lasten der Pflegebedürftigen. Die Verbraucherzentrale fordert dringend weitergehende finanzielle Entlastungen für Pflegebedürftige in Heimen als im aktuellen Gesetzentwurf für ... Mehr lesen »