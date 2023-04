Dritter MVV eLadepark am Mannheimer Flughafen rechtzeitig zur BUGA 23 und zum Maimarkt eröffnet

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Offizielle Inbetriebnahme des neuen MVV eLadeparks mit Vertriebsvorstand Ralf Klöpfer, Carsten Südmersen, Christian Specht, Dr. Alexander Kuhn und Julia Stein (v.l.n.r.)

Ausbau der Ladeinfrastruktur in Mannheim schreitet weiter voran – 12 Ladepunkte mit einer maximalen Ladeleistung von jeweils 300 Kilowatt – Erster barrierefreier und durchfahrbarer Schnellladehub direkt an der A 656 gelegen – Gute Anbindung an BUGA- und Eventgelände – Weiterentwicklung des Großparkplatzes P20

Beim Ausbau des Ladeinfrastrukturangebotes kommt das Mannheimer Energieunternehmen MVV weiter gut voran. Nach den MVV eLadeparks P4 am Hauptbahnhof sowie am Lilienthal-Center in Mannheim-Vogelstang ist jetzt bereits der dritte MVV eLadepark im Mannheimer Stadtgebiet in Betrieb gegangen. Sechs Ladesäulen mit insgesamt zwölf Ladepunkten stehen den Fahrerinnen und Fahrern von Elektrofahrzeugen ab sofort am MVV eLadepark am Mannheimer Flughafen (Parkplatz P20) in der Wilhelm-Varnholt-Allee zur Verfügung. Erreichbar ist der erste barrierefreie und durchfahrbare Schnellladepark über die Autobahn 656 in Richtung Stadtzentrum (Ausfahrt Verkehrsübungsplatz) – er ist somit auch ideal für Wohnmobile und Sprinter, da sie wie an einer Tankstelle in einer Richtung weiterfahren können.

„Wir freuen uns sehr, dass wir rechtzeitig zur Bundesgartenschau und zum Start des Maimarkts bereits den dritten MVV eLadepark – gut erreichbar am Stadteingang gelegen – in Betrieb nehmen können. Damit treiben wir die Dekarbonisierung des Verkehrs mit Tempo weiter voran“, betonte MVV-Vertriebsvorstand Ralf Klöpfer bei der Eröffnung. Um diese Entwicklung weiter voranzubringen, hat MVV im vergangenen Jahr mit der Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH (MPB) einen Vertrag für den Bau des MVV eLadepark am Mannheimer Maimarktparkplatz in Flughafennähe geschlossen. In einer

weiteren Ausbaustufe nach der BUGA plant MVV, diesen Standort voraussichtlich im Herbst 2023 um einen Aufenthaltsbereich zu ergänzen. „Mit diesem MVV-Projekt starten wir die Weiterentwicklung des Großparkplatzes P20 und machen ihn zukunftsfähig für die Mobilitätswende“, unterstrich Carsten Südmersen, MPB-Geschäftsführer.

Bereits seit fünf Jahren baut MVV gemeinsam mit der Stadt Mannheim die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im Rahmen von MaLIS – Mannheimer Ladeinfrastruktur – kontinuierlich weiter aus. Das Ziel ist dabei eine möglichst breite Verteilung der Ladesäulen im gesamten Stadtgebiet. Aktuell sind in Mannheim und der Region über 220 Ladepunkte am Netz. „Der neue MVV eLadepark ist ideal am Mannheimer Kreuz gelegen. Damit erhalten die Besucherinnen und Besucher unserer Stadt, die den Messe- und Maimarktparkplatz nutzen, die Chance, schnell und komfortabel ihr Elektrofahrzeug zu

laden. Wir gehen damit einen Schritt weiter in der Entwicklung der Elektroladeinfrastruktur Mannheims und leisten zugleich einen wichtigen Beitrag zur CO2-freien Mobilität in unserer Stadt“, so Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht.

Das Gros der Ladepunkte konzentriert sich auf eine Verteilung von Normalladeinfrastruktur mit Ladeleistungen bis 22 Kilowatt in der Fläche der Stadtteile. Gleichzeitig geht der Ausbau der Schnellladeinfrastruktur weiter voran. „Beim Ausbau der Schnellladeinfrastruktur an allen größeren Ein- und Ausfallstraßen sind wir bereits gut aufgestellt. An den mittlerweile drei MVV eLadeparks können Elektromobilisten ihr Fahrzeug mit bis zu 300 Kilowatt Leistung laden und füllen so die Batterie in etwa zehn bis 20 Minuten für die nächste größere Strecke“, erläuterte Dr. Alexander Kuhn, Geschäftsführer der MVV Regioplan. Die MVV-Tochtergesellschaft hat den MVV eLadepark entwickelt und die zahlreichen Beteiligten beim Bau des Schnellladehubs koordiniert. Aktuell baut MVV im Stadtquartier FRANKLIN auf dem Gelände der ehemaligen

Tankstelle der US-Army den MVV eLadepark COLUMBUS. In zwei Ausbaustufen entstehen insgesamt 22 Schnellladeplätze. Zur Eröffnung im Herbst 2023 werden die ersten zwölf Ladeplätze zur Verfügung stehen. Hinzu kommt ein Aufenthaltsbereich, der in die architektonisch ansprechend umgestaltete Tankstelle eingebettet wird.

Quelle: MVV Mannheim