441 Kinder feiern Erstkommunion in Mannheim

Um den „Weißen Sonntag“, 16. April, empfangen in den Pfarreien im Katholischen Stadtdekanat Mannheim insgesamt 441 Kinder ihre erste Heilige Kommunion. „Sie werden dadurch ganz offiziell in die Mahlgemeinschaft der Katholischen Kirche aufgenommen“, erklärt der katholische Stadtdekan Karl Jung.

Besonders viele Kinder gehen in diesem Jahr in der Kirchengemeinde Mannheim Maria Magdalena mit den Pfarreien St. Peter und Paul, Christ König, St. Hildegard, St. Laurentius, Zwölf Apostel und St. Peter (Ilvesheim) zur Erstkommunion. Dort nehmen 94 Kinder erstmals an der Eucharistie teil. In Mannheim Nord (Guter Hirte,

St. Bartholomäus, St. Elisabeth, St. Franziskus, St. Lioba) sind es 89 Erstkommunionkinder und in Mannheim Süd (St. Antonius, St. Konrad, St. Theresia, St. Johannes) werden 58 Neun- bis Zehnjährige das Sakrament empfangen. In den Seelsorgeeinheiten Mannheim Neckarstadt (52), Südwest (51), St. Martin (52) und Johannes XXIII.(45) sind es je rund 50, die die erste Heilige Kommunion gemeinsam feiern.

„Die Erstkommunionvorbereitung ist im Idealfall Familienkatechese“, weiß Jung. „Denn die Kinder sind zusätzlich auf das prägende Beispiel und die Begleitung von Erwachsenen, vor allem ihrer Eltern oder Paten angewiesen.“ Im Mittelpunkt der mehrmonatigen Vorbereitung auf die Erstkommunion, die von zahlreichen haupt- und ehrenamtlichen Katechetinnen und Katecheten geleitet wird, steht im gesamten Dekanat die Erfahrung, wie wichtig eine gute Gemeinschaft für ein gelingendes Leben ist.

„Die Kinder sollen sich dabei mit Gott, der die Liebe ist, verbunden wissen. Sich vom Vorbild Jesus, der für seine Mitmenschen da ist, leiten lassen“, erläutert der Stadtdekan. Exkursionen und Familiennachmittage mit allen Kommunionfamilien machen neben gemeinsamen Gottesdiensten in der Vorbereitung Gemeinschaft konkret erfahrbar. Diese Gemeinschaft feiern die Kinder in der Messe bei ihrer Erstkommunion.

Die Kommunionkurse für 2024 beginnen in den meisten Pfarreien des Katholischen Stadtdekanats Mannheim im Herbst 2023. Die Anmeldung erfolgt kurz vor beziehungsweise nach den Sommerferien. Die Eltern werden angeschrieben beziehungsweise zu einem Anmeldegespräch eingeladen.

Quelle: Katholische Kirche in Mannheim