Weinheim – Osterwiese findet wieder am Ostersonntag und Montag im Schlosspark statt

Weinhem / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Jugendfeuerwehr Weinheim lädt nach 3 Jahren Corona Pause wieder in den Schlosspark zur Osterwiese ein. Für die Kinder gibt es auch eine Hüpfburg und kleine Fahrzeugschau der Freiwilligen Feuerwehr.

[RM] Nach 3-jähriger Corona Pause findet dieses Jahr wieder die Osterwiese am Ostersonntag, den 9. April und Ostermontag, den 10. April im Schlosspark statt. Die Jugendfeuerwehr Weinheim Abteilung Stadt wird an den Tagen jeweils von 11 Uhr bis 17 Uhr Kaffee und Kuchen auf Spendenbasis anbieten. Auch wenn der Feuerwehrnachwuchs Kaffee, und selbstgemachte Kuchen und Waffeln für „umme“ anbietet, freut sich die Jugendabteilung trotzdem über eine Spende, um die weiteren Aktivitäten im laufenden Jahr der Jugendfeuerwehr zu unterstützen. Neben dem Cafeteria-Zelt mit Sitzgelegenheiten bauen die Jugendlichen auch eine Hüpfburg für die Kinder auf. Das neue Vorauslöschfahrzeug der Weinheimer Feuerwehr und das Rettungstunnelfahrzeug werden im Schlosspark ausgestellt und können besichtigt werden. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr ist vor Ort und wird mit seinem Infostand informieren. Auch wenn in diesem Jahr die Osterwiese stattfindet, so sind die anderen Aussteller dieses Jahr nicht dabei. Daher werden dieses Jahr keine Hasen und Schafe ausgestellt.

Foto: Archiv Feuerwehr Weinheim / Text: Ralf Mittelbach