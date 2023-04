Rhein-Pfalz-Kreis – VIDEO NACHTRAG – Wohnhausbrand in Dannstadt

Rhein-Pfalz-Kreis – Dannstadt-Schauernheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits in einer Erstmeldung berichtet kommt es aktuell in Dannstadt in der Schubertstraße zu einem Wohnhausbrand. Die Feuerwehr hat das Feuer unter Kontrolle und ist mit Nachlöscharbeiten betraut.

Wie es zu dem Brandausbruch kam ist zur Zeit noch nicht bekannt. Über die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach jetzigem Kenntnisstand gibt es keine Personen mit schwereren Verletzungen zu beklagen. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr, Polizei und Rettungskräfte.