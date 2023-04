Aktuell Feuerwehreinsatz in Dannstadt-Schauernheim

Worms / Wiesoppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) INSERATKarriere.Mannheim.de Am 07.04.2023 zwischen 08.30 Uhr und 15.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeidirektionen Landau, Ludwigshafen und Neustadt den Verkehr auf der A61, Höhe Parkplatz Kurzgewann in Fahrtrichtung Norden. Besonderes Augenmerk legten die Kräfte auf den Anreiseverkehr zum Carfriday” Treffen auf dem Nürburgring. Traditionell ist der so ... Mehr lesen »