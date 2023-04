Weinheim – Osterlämmer auf dem Blütenweg – Weinheimer Schäferinnen Angela Schäffer und Sylvia Krebaum führen ihren Schäflein an Ostern erstmals in die Natur

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Sie sind hell, braun – und selbst die schwarzen Schafe haben einen weißen Punkt auf der Stirn. Ein braunes stupst die Schäferin ständig mit dem Näschen am Knie, weil es Durst hat. „Ein Kaiserschnitt-Lamm“, lächelt Angela Schäffer, „wir ziehen es mit der Flasche auf“. Die 56-jährige Hobby-Schäferin und ihre Schwester Sylvia Krebaum, beide aus Weinheim, haben ihren Lämmchen und Zicklein jetzt zum ersten Mal in diesem Frühjahr die sprießende Natur gezeigt. Freudig und aufgeregt sprangen die kleinen Wollknäule übereinander, setzten zu Bocksprüngen an und landeten wieder verdutzt auf dem Boden. Fast 20 Lämmer haben die Muttertiere der beiden Weinheimer Schäferinnen in diesem Jahr geboren. Zur Welt gekommen sind sie in einem geräumigen Laufstall in Birkenau-Hornbach – doch bald sind grüne Wiesen ihr Zuhause. Unter anderem werden die Schafe und Ziegen aus dem Stall Krebaum auch am Blütenweg eingesetzt, um dort Büsche und Dornen abzubeißen, damit sich die landschaftstypischen Wiesenhänge erhalten können, die das Bild der Blühenden Bergstraße ausmachen. Am Blütenwegfest am Sonntag, 16. April, von 11 Uhr bis 17 Uhr, werden die Tiere „bei der Arbeit“ ebenfalls zu sehen sein. Sie gehören zum Programm des großen Natur- und Wandererlebnisses an diesem Sonntag nach Ostern – dem ersten Blütenwegfest nach Corona. Diesmal auf der rund acht Kilometer langen Teilstrecke zwischen dem Weinheimer Ortsteil Sulzbach und Laudenbach an der hessischen Grenze.



Am besten beginnt man die Tour an einem der drei Begrüßungsstände als Einstiegspunkt; je einer befindet sich in Sulzbach in Hemsbach und in Laudenbach. Dort können sich die Frühlingswanderer mit Infomaterial für den Veranstaltungstag und den weiteren, selbst gewählten Weg eindecken. Und für Kinder gibt es dort die Teilnahmescheine für das traditionelle „Blütensammeln“ als Gewinnspiel. Die Strecke ist aus beiden Richtungen attraktiv. Für die Rückfahrt kann man jeweils die Regionalbahn oder die S-Bahn nutzen, die an der Bergstraße fast durchgängig etwa im Halbstundentakt fährt. Ein extra Pendelbus ist diesmal nicht eingesetzt worden, da seit der Einrichtung des Haltepunkts Sulzbach mit der Bahnstrecke ein leistungsstarkes Angebot besteht. Zwischen Hemsbach, Sulzbach und Weinheim verkehrt außerdem die Buslinie 631, die primär Besuchern aus Weinheim Nordstadt sowie Sulzbach West und Hemsbach West empfohlen wird. Alle Infos auch unter www.bluehende-bergstrasse.de/bluetenwegfest. Übrigens: Am Ostermontag, 11. April, werden Angela Schäffer und Sylvia Krebaum eine Osterwanderung mit ihren Tieren anbieten und dabei Wissenswertes berichten. Wer sich anschließen will (gegen Gebühr) muss sich aber anmelden unter 0163 3590431.

