Schifferstadt – Seniorenfreundliche Sitzbänke auf dem Waldfriedhof

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei strahlendem Sonnenschein und Vogelgezwitscher übergab Hans Schwind, zuständiger Beigeordneter für die Bereiche Friedhöfe und Bestattungswesen, symbolisch zwölf neue Ruhebänke und zwei Sitzstühle an die Öffentlichkeit, die nun auf dem Waldfriedhof zum Erholen einladen. Ebenso fanden sich Vertreter der Spender, Mitarbeitende der Stadtverwaltung sowie der Fraktionen und des Seniorenbeirats ein. Der Seniorenbeirat brachte den Bedarf an seniorengerechten Sitzbänken an. Diese sind zirka zehn Zentimeter höher als übliche Bänke. Durch die angebrachten Armlehnen können sich mobilitätseingeschränkte Personen besser abstützen. Ermöglicht wurde die Errichtung dieser wichtigen Sitzmöglichkeiten durch unterschiedliche Schifferstadter Unternehmen und Privatpersonen, die eine stolze Spendensumme von fast 15.000 Euro zusammenbrachten. „Dies zeigt das gute Miteinander und Füreinander in Schifferstadt“, lobt Hans Schwind die gute Zusammenarbeit mit den Gremien, Bürgern und den Wirtschaftsbetrieben und bedankt sich für die finanzielle Unterstützung. Kleine Hinweisschilder an den Bänken weisen auf die Spender hin. Die erste Resonanz ist durchweg positiv und die Bänke, die auf dem gesamten Friedhof verteilt sind, werden sehr gut angenommen.



Gespendet haben:

• Architekt Hans Schwind

• Firma Bartholomä

• Christine Hinderberger

• Erdbau Hauck

• Firma Heberger

• Ergotherapie Angelika Wittich

• Stadtwerke Schifferstadt

• Sparkasse Vorderpfalz

• Schifferstadter Tagblatt

• Planungsbüro Piske

• Herr Rudolf Feldbauer

• Firma Geier-Druck-Verlag

• Firma Keßler-Weiß

• Frau Inge Schläfer

• VR Bank Kur- und Rheinpfalz EG

