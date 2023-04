Mannheim – Überleitung zur A 656 in Richtung Heidelberg – Gefahr durch umgekippten Lkw

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit insgesamt acht Fahrzeugen rückten die Freiwilligen Feuerwehren von Schwetzingen und Plankstadt aus, als am Mittwochabend, gegen 21:45 Uhr, ein Brand in der Mannheimer Straße in Schwetzingen gemeldet wurde. In einem bereits geschlossenen Ladengeschäft war aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die über dem Geschäft lebenden Anwohner wurden vorsorglich evakuiert. Glücklicherweise blieben ... Mehr lesen »