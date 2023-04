Mannheim – Kirchen eröffnen ihren MöglichkeitsGarten auf der Bundesgartenschau mit einem Gottesdienst

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem feierlichen Gottesdienst wird am Samstag, 15. April, um 17 Uhr der kirchliche MöglichkeitsGarten auf dem Spinelli-Gelände der Bundesgartenschau Mannheim offiziell eröffnet. Dabei erklingt dann die 1755 gegossene Glocke, die täglich für Frieden und die frohe Botschaft zu hören sein wird. An der Feierlichkeit unter dem bunten Fahnendach und dem acht Meter hohen Kirchturm wirkt ein Chor aus dem Team der ehrenamtlichen Möglichmacher:innen mit. Der Titel des Gottesdienstes „Hier wachsen Perspektiven“ ist identisch mit dem kirchlichen Motto für die gesamten 178 Tage der BUGA 23. Ganz bewusst weisen die Kirchen mit ihrer dortigen Präsenz, den Themensetzungen sowie dem Austausch untereinander und mit den Besucher:innen weit über die Großveranstaltung Bundesgartenschau hinaus: Es geht darum, Perspektiven des gemeinsamen Handelns und Miteinanders für eine gute Zukunft in Gottes Welt einzubringen, wahrzunehmen und zu entwickeln.

Eröffnungsgottesdienst mit Chor der Möglichmacher:innen und bekannten Musiker:innen

„Unter unserem bunt-bewegten Fahnendach im MöglichkeitsGarten gibt es 25 Wochen lang so viele zuversichtliche und hoffnungsvolle Perspektiven zu entdecken und zu erleben“, ist sich das ökumenische BUGA-Team mit Blick auf das Programm aber auch die Ausgestaltung des kirchlichen Areals einig: Gemeindereferentin Barbara Kraus, Pfarrerin Nina Roller und Koordinatorin Valentina Ingmanns wirken beim Eröffnungsgottesdienst ebenso mit wie die Dekane Ralph Hartmann von der evangelischen und Karl Jung von der katholischen Kirche in Mannheim. Das Team der 105 Ehrenamtlichen hat sich zur Vorbereitung auf den Dienst im MöglichkeitsGarten nicht nur zu Themen und Aufgabenbereichen getroffen, sondern auch zum Singen. Denn die Ehrenamtlichen bringen ihre Talente und Kreativität mit: Mit den beiden Team-Mitgliedern Kirchenmusikdirektorin i.R. Christiane Brasse-Nothdurft und Petra Cziesla aus der evangelischen Neckarstadtgemeinde haben sich Männer und Frauen zu einem Chor zusammengefunden und für den Eröffnungsgottesdienst einige Lieder einstudiert. Ein Beispiel ist das Mottolied von Pfarrer und Liedermachen Clemens Bittlinger „Sei behütet auf deinen Wegen“ aus dem Jahr 1994. Am Gottesdienst wirken auch bekannte Musiker mit: Erwin Ditzner, (Drums), Paata Demurishvili (Klavier) und Florian Wehse (Trompete, Gesang).

Erste Themenwoche – 15. April bis 22. April: Gottesdienst, Interreligiöses Friedensgebet mit „Forum der Religionen Mannheim“, Kartoffelaktion und himmlische Klänge

Die erste Themenwoche hat den Titel „Himmel auf Erden. Hoffnungen, Visionen und Geschichten für eine gute Welt“. Dem großen Wunsch nach Frieden in der Welt gibt am Sonntag, 16. April um 12 Uhr ein Interreligiöses Friedensgebet für die Schöpfung Ausdruck. Dazu laden die im Forum der Religionen Mannheim miteinander verbundenen Juden, Christen, Muslime und Aleviten anlässlich der Eröffnung der Bundesgartenschau ein. Das Gebet findet im MöglichkeitsGarten statt.

Mit dem Gottesdienst am Spätnachmittag des Sonntags, 16. April, um 17 Uhr wird dann die Themenwoche „Himmel auf Erden“ eingeläutet. Mitwirkende sind Gemeindereferentin Barbara Kraus und Pfarrerin Nina Roller vom Team „Kirche auf der BUGA 23“, musikalisch gestaltet vom Jungen Chor unter Leitung des katholischen Bezirkskantors Klaus Krämer.

Kartoffelaktion „King Edward“ am 17. April. Im MöglichkeitsGarten wächst auch die älteste urkundlich dokumentierte Sorte „Blaue Ajanhuiri“ (1763)

Wer auf seinem Balkon, vor dem Haus oder im (Schreber)Garten Kartoffeln anbauen mag, kann sich am Montag, 17. April, im kirchlichen MöglichkeitsGarten Saatkartoffeln abholen. Ausgegeben wird die Sorte „King Edward“, die es seit 1902 gibt. Am Aktionstag ist Ulrich Thome von der katholischen Pfarrei Guter Hirte (Mannheim-Schönau) vor Ort. Er hat die Kartoffelaktion unter dem Titel „Zusammen wachsen lassen“ 2016 gestartet. Seit 2018 ist sie in der Quadratestadt ökumenisch und – nach der Auszeichnung mit dem Umweltpreis der Erzdiözese Freiburg 2019 – ein überregionaler und -konfessioneller Beitrag für die Schöpfung, der für Nachhaltigkeit, Regionalität und Biodiversität sensibilisiert. Im MöglichkeitsGarten hat das Team selbst schon Mitte März fünf Kartoffelsorten gepflanzt: Die „Blaue Ajanhuiri“ (1763), die als älteste urkundlich dokumentierte Kartoffelsorte gilt, die „King Edward“ aus dem Jahr 1902, die auch heute noch vielfach verkaufte „Sieglinde“ aus dem Jahr 1935 sowie mit „Heiderot“ und „Gaiane“ aus dem Jahr 2017 – zwei erst kürzlich entwickelte Kartoffelsorten.

Einfach himmlisch

Unter dem Motto „Ein Moment Himmel auf Erden“ ist am Mittwoch, 19. April, die Caritaskonferenz zu Gast im MöglichkeitsGarten und gibt Einblicke in das vielfältige Engagement ihrer Ehrenamtlichen beispielsweise bei Besuchsdiensten, Kleiderkammern, in Patientenbegleitung im Krankenhaus, Freizeitangeboten in Pflegeheimen, Bademöglichkeiten für Obdachlose und vielem mehr. Himmlisches für eine lebendige Seele bietet immer die Klangdusche unter dem wehenden Fahnendach. Klangvoll wird es zudem am 22. April um 15 Uhr im MöglichkeitsGarten mit dem „Heaven Orchestra“ und um 19 Uhr versprüht die Band „herbysworld“ auf der Bühne in der Parkschale mit dem aktuellen weltmusikalischen Crossover-Programm „Grundlos vergnügt“ Lebensfreude pur. Die Musiker:innen Ulrike Göpfrich, Sabine Pfeifer, Frank Willi Schmidt und Herby Neumann verbinden dabei kulturelle Traditionen zu rhythmisch mitreißender Klangkunst.

Ausblick Themenwoche zwei vom 23. bis 29. April

Die zweite Themenwoche „Kirche, Klima, Krise: Kirche im Krisenklima, Kirche in der Klimakrise“ beginnt am Sonntag, 23. April um 12 Uhr mit einem Gottesdienst, den der Schulchor des Karl-Friedrich-Gymnasiums gemeinsam mit Nina Roller und der poetischen Predigerin von Greenfaith, Alwine Dorothea Schulze, aus Marburg gestalten wird. Im Mittelpunkt stehen Schöpfungsvorstellungen im Zeitalter der Klimakrise. (dv/schu // Bild: kibuga23/Schuhmann)

