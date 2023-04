Ludwigshafen – L’Etang (Der Teich) – Französischer Filmstar Adèle Haenel zu Gast im Theater im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Mit der Aufführung L’Etang nach der Erzählung Der Teich von Robert Walser in französischer Sprache mit deutschen Übertiteln gastiert das Théâtre National de Bretagne aus Rennes am Freitag, 14. und am Samstag, 15.4.2023, jeweils um 19.30 Uhr auf der Kleinen Bühnen der Pfalzbau Bühnen. Die Aufführung wurde in der Kritik begeistert aufgenommen.

Die Adaption des frühen Werks von Robert Walser durch die französisch-österreichische Choreographin und Regisseurin Gisèle Viennes offenbart ihre Faszination für diese verwick-elte Erzählung, die der Schweizer Autor ursprünglich in Mundart geschrieben hat. Der intime Text handelt von einem Jungen, der sich von seiner Mutter ungeliebt fühlt und schließlich verzweifelt einen Selbstmordversuch inszeniert, um endlich ihre Liebe hervorzulocken und zu fühlen. Gisèle Vienne spürt in ihrer Interpretation des Textes den Themen nach, die zwischen den Zeilen zu finden sind. Den Subtext, dem sie folgt, hat sie wie eine überwältigende innere Erfahrung gelesen, als Monolog mit zehn Stimmen, die von zwei Darstellerinnen gespielt werden: Die bekannte, vielfach preisgekrönte Filmschauspielerin Adèle Haenel verkörpert die Hauptfigur Fritz ebenso wie die Stimmen der anderen Kinder und Erwachsenen. Julie Shanahan oder Henrietta Wallberg spielen die beiden Mütter, den Vater sowie hin und wieder weitere Personen. Der Reiz von Walsers Erzählung liegt für Gisèle Vienne gerade darin, dass sie kaum für eine szenische Umsetzung gedacht war. Was sich ihr sofort aufdrängte, war das Aufflackern von Musik in Farben, Bewegungen, Körpern und im Text selbst. Auch die ver¬vielfältigten Stimmen der beiden Darstellerinnen nimmt Vienne als Klangkörper wahr und entwickelt daraus ein komplexes Spiel einer aufgefächerten Stimmpartitur. Die Musik Stephen O’Malleys und François Bonnets, die im Stück sehr präsent ist, fungiert als Verstärkung der Emotionen und der Körpersprache.

Einheitspreis 24 € / ermäßigt 14 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Foto – L’Etang © Jean Louis Fernandez / Theater im Pfalzbau