Ludwigshafen – Hausfriedensbruch

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend (05.04.2023, gegen 22 Uhr) verschafften sich drei bislang Unbekannte Zutritt zum Rathaus-Center. Da es in der Vergangenheit zu Sachbeschädigungen mit erheblichem Sachschaden gekommen war, wurde das Baustellegelände umgehend mit mehreren Streifen angefahren. Vor Ort konnten keine Beschädigungen oder Vandalismus festgestellt werden. Die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs wurden aufgenommen. Sie haben etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail