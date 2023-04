Kinderleicht zum Meeresheld – Kinderbuchautorin Sabine Frank liest in der Grundschule Süd und der Kita Haus des Kindes Schifferstadt

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar

Wenn eine Robbe Hilfe braucht, sind die Kleinen (und Großen) ganz Ohr. Neugierige Blick wandern zwischen Umweltschützerin und Kinderbuchautorin Sabine Frank und dem niedlichen Kuscheltier mit den großen, schwarzen Kulleraugen hin und her. Die Stoff-Robbe heißt Charlie – der Star des Kinderbuchs „Mats und Pia retten eine Robbe“.

Doch bei der Lesung in der Grundschule Süd und der Kindertagesstätte Haus des Kindes in der vergangenen Woche geht es um viel mehr als nur um die Geschichte zweier Kinder, die eine Robbe retten. „Mein Ziel ist es, über die Liebe zur Natur schon bei den Jüngsten in unserer Gesellschaft ein Bewusstsein für Themen wie den respektvollen Umgang mit der Umwelt, Meeresschutz und Nachhaltigkeit sowie Schonung der natürlichen Ressourcen zu schaffen“, schreibt Frank auf ihrer Website „meer-wissen“.

Zusammen mit den Grundschulkindern der vierten Klassen, den Hortkindern der ersten und zweiten Klassen und den Kita-Kindern, die in diesem Jahr in die Schule kommen, sammelt die Umweltschützerin Ideen, wie sie im Alltag auf Plastik verzichten können. „Toll, dass die Kinder ein paar praktische Tipps an die Hand bekommen“, findet Esther Knoche, Leiterin der Kita Haus des Kindes, „so kann jedes Kind für sich entscheiden und ausprobieren, wie es dazu beitragen kann, die Umwelt zu schützen.“

Seit Jahren organisiert das Team der Stadtbücherei für die Schulen und Kitas in Schifferstadt Lesungen. „Wir freuen uns immer besonders, wenn unsere Veranstaltungen etwas bewegen können – das ist uns mit Sabine Franks Lesung sicherlich gelungen“, freut sich Martina Kees, Leiterin der Stadtbücherei. Wer das Buch „Mats und Pia retten eine Robbe“ noch nicht kenne, könne es gerne in der Bücherei ausleihen, so Kees.

Quelle: Stadtverwaltung Schifferstadt