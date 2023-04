Freiwilligendiensstelle (FWD) Mannheim erhielt Sepp-Herberger-Award – Ein unvergesslicher Abend

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Tim Kress und Andreas Brameier wird der 27. März. 2023 sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben. Nach einer von Kuriositäten geprägten Anreise in die Bundeshauptstadt nahmen der FWD-Leiter und der VfR Geschäftsführer in der Deutschen Telekom Repräsentanz feierlich den Sepp-Herberger-Award 2023 entgegen. „Wir haben uns bereits über die Nominierung sehr gefreut. Dass am Ende sogar der erste Platz herausgesprungen ist, begeistert uns natürlich im besonderen Maße. Diese Anerkennung, die den gesamten Verein mit Stolz erfüllt, erfreut uns sehr“, äußerte sich FWD-Leiter Kress im Anschluss an die Feierlichkeiten. Auch Ronny Zimmermann, Präsident den Badischen-Fußballverbandes, zeigte sich über die Auszeichnung des VfR Mannheim in der Rubrik „Schule und Sport“ hocherfreut: „Überragendes Engagement. Fantastisch“, würdigte Zimmermann die Leistung des Vereins.

Für Tim Kress zählte dieser Abend in vielerlei Hinsicht zu einem ganz besonderen. Nicht nur die Tatsache, dass die blau-weiß-rote FWD-Abteilung in Berlin eine Würdigung der besonderen Art erfuhr, machte die Veranstaltung aus der Perspektive des 22-jährigen Studenten zu einer speziellen Angelegenheit. Auch das Halten einer im Fernsehen übertragenen Rede vor einer hohen Anzahl prominenter Persönlichkeiten, ist für Kress keine Selbstverständlichkeit: „Ich hatte gehofft, dass unsere Kategorie nicht gleich zu Beginn ausgezeichnet wird. Aber natürlich durften Andreas und ich als erste auf die Bühne“, schmunzelte Kress, der gemeinsam mit Geschäftsführer Andreas Brameier den Preis entgegennahm.

Der FWD-Abteilungsleiter durfte an diesem Abend zahlreiche Hände schütteln und mehrere interessante Gespräche mit Persönlichkeiten aus Sport, Politik und Gesellschaft führen. Was den Mittelstürmer des VfB Gartenstadt im besonderen Maße imponierte, war die Hemdsärmeligkeit der anwesenden Prominenz. „Wir saßen zusammen, haben ein paar Bier getrunken und uns in einer lockeren Atmosphäre ausgetauscht, lobte Kress die Stimmung des Abends, indem er unter anderem die Bodenständigkeit des ehemaligen Nationalspielers Philipp Lahm positiv hervorhob.

Für den VfR Mannheim ist diese Auszeichnung ein weiterer Beleg für seine exzellente Arbeit im sozialen Bereich. Mittlerweile besteht der Freiwilligendienst aus 11 Leuten, die dem Verein auf hervorragende Weise dienen und nach ihrem Schulabschluss erste Erfahrungen im Berufsleben sammeln: „Wir erreichen neue Dimensionen und bieten sportbegeisterten Menschen die Möglichkeit, ihre Leidenschaft in ihre spätere Erwerbstätigkeit zu integrieren. In dieser Hinsicht verfügt der VfR tatsächlich über ein Alleinstellungsmerkmal im Mannheimer Raum“, lobte Kress die Institution der Freiwilligendienstabteilung.

„Unsere Jugend ist das A und das O. An dieser Stelle möchte ich auch ein großes Dankeschön an unsere Vorstände Boris Scheuermann und Serkan Zubari aussprechen, die sehr viel für die Jugend tun. Der Nachwuchs ist gesichert“, hob Andreas Brameier die positiven Auswirkungen der Frewilligendienststelle für den Gesamtverein hervor. Der VfR Mannheim freut sich sehr, solch eine hohe Anerkennung in Form des Sepp-Herberger Awards erhalten zu haben und wird auch zukünftig über eine erfolgreich agierende Freiwilligendienststelle verfügen, die sich in den Dienst unserer Gesellschaft stellt.

Quelle: VfR Mannheim e.V.