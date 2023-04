Frankenthal – Sperrungen im Stadtgebiet – In den nächsten Wochen kommt es im gesamten Stadtgebiet zu Sperrungen.

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Gehweg- und Fahrbahnvollsperrung Scheffelstraße Ecke Nordring Da eine Baumaßnahme noch nicht abgeschlossen werden konnte, bleibt die aktu-elle Gehweg- und Fahrbahnvollsperrung in der Scheffelstraße, Ecke Nordring bis Dienstag, 21. April bestehen. Den Anliegern ist die Zufahrt bis zur Baustelle mög-lich. Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung Carl-Theodor-Straße 12 zwischen der Karolinenstraße und Europaring

Für die Reparatur einer Kabelstörung ist in der Zeit von Montag, 17. April bis Freitag, 12. Mai eine Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung in der Carl-Theodor-Straße zwischen der Karolinenstraße und dem Europaring notwendig. In dem Bereich der Sperrung wird eine Einbahnstraßenregelung in Richtung Europaring eingerichtet. Da die Fußgängerampel im abgesperrten Bereich der Carl-Theodor-Straße und auf dem Europaring (von der Anliegerstraße kommend) in Richtung Carl-Theodor-Straße/ Innenstadt nicht genutzt werden kann, werden Fußgänger über die Ampel an der Kreuzung Europaring/Turnhallstraße umngeleitet.

Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung Am Bruch 20

Aufgrund einer Kranstellung in der Straße „Am Bruch 20“ kommt es von Montag, 20. April bis Freitag, 24. April zu einer Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung. Gehweg- und Fahrbahnteilsperrung Mahlastraße/ Albrecht-Dürer-Ring an der Sparkasse Aufgrund der Erneuerung des Ampelmastes an der Kreuzung Mahlastraße/ Alb-recht-Dürer-Ring ist am Donnerstag, 20. April eine Gehweg- und Fahrbahnteilsper-rung notwendig. Betroffen von der Sperrung sind die Abbiegerspur in den Albrecht-Dürer-Ring und die Spur in Richtung Innenstadt. Für die Baumaßnahme ist es notwendig, die Ampelschaltung außer Betrieb zu nehmen. Für Fußgänger ist es an diesem Tag nicht möglich, den Kreuzungsbereich auf der Mahlastraße zu überqueren. Stattdessen sollten die Ampel an der Mahlast-raße/ Hanns-Fay-Straße (Bäckerei Görtz) und die Ampelanlage am Mehrgeneratio-nenhaus genutzt werden.

Gehweg- und Fahrbahnteilsperrung Neumayer-ring/Bahnhofstraße/Eisenbahnstraße

Ebenfalls am Donnerstag, 20. April wird der Ampelmast an der Kreuzung Neuma-yerring/ Bahnhofstraße/ Eisenbahnstraße erneuert. Deshalb müssen Gehweg und Fahrbahn teilweise gesperrt werden. Während der Baumaßnahme ist es nicht möglich, von der Westlichen Ringstraße rechts in die Bahnhofstraße abzubiegen, um auf den Neumayerring/ Eisenbahn-straße zu gelangen. Der Neumayerring ist, von der Westlichen Ringstraße kom-mend, über Bahnhofstraße, Welschgasse und Emil-Rosenberg-Straße befahrbar. Für die Baumaßnahme ist es notwendig, die Ampelschaltung außer Betrieb zu nehmen. Für Fußgänger ist es an diesem Tag nicht möglich, den Kreuzungsbe-reich auf dem Neumayerring/ Eisenbahnstraße zu überqueren. An diesem Tag soll-ten die Ampel an der Kreuzung Neumayerring/ Erzbergerstraße und der Fußgän-gerüberweg in der Eisenbahnstraße am Bahnhof für die Überquerung genutzt wer-den.



Fahrbahnvollsperrung Carl-Benz-Straße

Für die Herstellung von neuen Kanalanschlüssen sind in der Zeit von Montag, 24. April bis Freitag, 28. April Fahrbahnvollsperrungen in der Carl-Benz-Straße 8 not-wendig. Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten durchgeführt. Im ersten und zweiten Bauabschnitt wird die Carl-Benz-Straße in Höhe der Haus-nummer 8 am 24. und 25. April voll gesperrt. Vom 26. bis 28. April muss dann die Carl-Benz-Straße (Fahrtrichtung Nordring) in Höhe der Adam-Opel-Straße voll ge-sperrt werden. Der LKW-Parkplatz in der Carl-Benz-Straße ist von der Sperrung nicht betroffen. Den Anliegern ist die Zufahrt bis zur Baustelle möglich Die Umleitungsstrecken werden entsprechend ausgeschildert. Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinde-rungen zu rechnen ist.