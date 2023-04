Frankenthal – Christian Baldauf hat zur Problematik um den Flughafen Worms nochmals das Wirtschaftsministerium angeschrieben

Frankenthal / Worms / Mainz

“Baldauf hakt wegen des Beirates beim Land nach”

Der Landtagsabgeordnete Christian Baldauf hat wegen der Problematik des Fluglärms des Flugplatz Worms erneut beim Land nachgefragt.

„Der Staatssekretär aus dem Wirtschaftsministerium hatte vorgeschlagen, einen Beirat ins Leben zu rufen. Seitdem hat sich allerdings nichts mehr getan. Still ruht der See. Ich möchte nunmehr wissen, welche Aktivitäten er hierzu ins Leben gerufen hat und welche Ergebnisse schon erfolgt sind. Für mich bleibt es aber dabei, dass nach wie vor nicht schlüssig vorgetragen ist, welche rechtlichen Grundlagen für den jetzigen Flugplatz überhaupt vorliegen, welche Genehmigungen existieren und

inwiefern eine Verlegung der Flugplatzrunde tatsächlich nicht in Frage kommt. Die Verlegung der Flugplatzrunde bleibt für mich das einzig Zielführende. Deshalb möchte ich auch wissen, wie das Wirtschaftsministerium hier weiter vorgehen möchte.

Quelle CDU Rheinland-Pfalz