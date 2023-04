Viernheim – Karstadt soll weiterleben – Bürgermeister, Betriebsrat und Verdi laden zur Versammlung ein

Viernheim / Südhessen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Gemeinsam die Schließung des Traditionskaufhauses Galeria Karstadt im Rhein-Neckar-Zentrum zum 31. Januar 2024 verhindern und die Arbeitsplätze von derzeit etwa 90 Beschäftigten verteidigen, das ist das gemeinsame Ziel einer öffentlichen Versammlung, die am Mittwoch, den 12. April, um 19.30 Uhr im großen Saal des Bürgerhauses (Kreuzstraße 2-4) stattfindet. Bürgermeister Matthias Baaß, Betriebsratsvorsitzende Kerstin Kujau und Verdi-Gewerkschaftssekretär in Südhessen Horst Gobrecht laden alle interessierten Politikerinnen und Politiker, Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft, Kunden und Beschäftigten der Karstadt-Filiale ein, um sich gemeinsam für den Erhalt des Kaufhauses einzusetzen.

„Die Karstadt-Filiale im Rhein-Neckar-Zentrum wird von vielen Viernheimer Bürgerinnen und Bürgern aufgesucht. Gerade der Mix aus unterschiedlichen Abteilungen und Dienstleistungen unter einem Dach zeichnet das Kaufhaus besonders aus und macht es bei vielen Kunden attraktiv. Eine Schließung wäre ein großer Verlust“, beteuert Bürgermeister Baaß.

Über mehrere Monate wurde nach der am 31. Oktober des letzten Jahres verkündeten Insolvenz der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH spekuliert, wie viele Filialen an welchem konkreten Standort von einer Schließung betroffen sein werden, berichtet Horst Gobrecht. „So lange hingen die Beschäftigten in der Luft. Erst am 13. März 2023 wurden die Betriebsräte in einer Telefonkonferenz darüber informiert, welches Haus zu den 52 zu schließenden Filialen gehören soll.“ Zwischenzeitlich konnten die Belegschaften von bundesweit fünf Häusern wieder aufatmen, weil ihre Fortführung gewährleistet sein soll. In Hessen stehen weiterhin sieben von 15 Filialen vor dem Aus, davon in Südhessen zwei: Kaufhof in Darmstadt mit 70 und Karstadt im Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum mit etwa 90 Beschäftigten. Eine Chance, wie bei den fünf von der Schließungsliste wieder gestrichenen Häusern, sieht auch der Viernheimer Betriebsrat darin, mit dem Eigentümer der Immobilie ins Gespräch über eine mögliche Mietminderung und werterhaltende Investitionen im Gebäude zu kommen.

Bei der Versammlung soll neben einer Darstellung der aktuellen Situation bei der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH und insbesondere bei Karstadt im Rhein-Neckar-Zentrum auch über Möglichkeiten und die Vorstellungen von Betriebsrat und Verdi gesprochen werden, um das Kaufhaus vor der Schließung zu retten. Gleichzeitig hoffen die Organisatoren auf rege Unterstützung bei der einen oder anderen „Rettungsaktion“.

Quelle_ Magistrat der Stadt Viernheim