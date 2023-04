Titelverteidigung für Aktion Stadtradeln Germersheim im Blick

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Kreis Germersheim) – Seit mittlerweile 15 Jahren engagieren sich Kommunen bei der bundesweiten „Aktion Stadtradeln“. Deren Bürgerinnen und Bürger treten seit dieser Zeit im sportlichen Wettkampf gegeneinander an – und für die Themen Radförderung und Klimaschutz in die Pedale. Bei der mittlerweile weltweit größten Fahrrad-Kampagne belegten die Radelnden aus dem Landkreis Germersheim im vergangenen Jahr den ersten Platz in Rheinland-Pfalz. Jetzt hat die Registrierungsphase für Stadtradeln 2023 begonnen – „und damit auch die Titelverteidigung“, wie Dr. Annika Weiss, die Klimaschutzbeauftragte für den Kreis Germersheim, betont.

„Ich hoffe, dass sich auch in diesem Jahr wieder viele Menschen dafür begeistern lassen, sich an der Aktion Stadtradeln aktiv zu beteiligen. Das ist gut für die eigene Gesundheit, für unser Klima und animiert möglicherweise auch andere, öfter mal auf das Fahrrad zu steigen.“ Landrat Dr. Fritz Brechtel bittet die Menschen im Kreis, sich schon jetzt für den diesjährigen Wettbewerb auf dem Internetportal www.stadtradeln.de/landkreis-germersheim.de anzumelden oder neu zu registrieren. Der Aktionszeitraum für die Teams aus dem Landkreis beginnt am 13. Juni und endet am 3. Juli. Nach der Anmeldung können sich die Menschen entscheiden, ob sie mit einem eigenen Team antreten oder für eine bereits gemeldete Gruppe mitradeln. Jeder eingefahrene Kilometer zählt am Ende auch für die Gesamtwertung des Landkreises.

„Erstmalig fließt in diesem Jahr auch die Anzahl der Fahrten in die Wertung mit ein. Das könnte ein zusätzlicher Anreiz oder Ansporn sein, sich am Wettbewerb zu beteiligen und öfter mal das Auto gegen die klimafreundliche Alternative Fahrrad einzutauschen“, so die für die Themen rund um den Klimaschutz zuständige Kreisbeigeordnete Jutta Wegmann. Schülerinnen und Schüler dürfen sich unter www.stadtradeln.de/schulradeln-rlp registrieren und so zusätzlich für die eigene Schule im Wettbewerb stehen. Wenn die bundesweite Aktion beendet ist und die Auswertungen vorliegen, werden auch im Kreis selbst die Bestplatzierten ausgezeichnet.