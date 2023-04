Tag des offenen Denkmals 2023 – Stadt Heidelberg und Deutsche Stiftung Denkmalschutz rufen zur Teilnahme auf! Anmeldungen bis 30. Juni

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Tag des offenen Denkmals findet dieses Jahr am 10. September 2023 unter dem bundesweiten Motto „Talent Monument“ statt. Es ist ein besonderes Jahr für die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, denn der Tag des offenen Denkmals feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Denkmale bringen als Zeugnisse der Vergangenheit eine Fülle an individuellen „Talenten“ mit. Bau- und Bodendenkmale, Garten- und Landschaftsdenkmale, bewegliche Denkmale oder auch traditionelle handwerkliche Techniken können ihre Besonderheiten einem breiten Publikum präsentieren und für ihre Einrichtung oder ihr Gebäude werben. Epochenwechsel, die Veränderungen und Abweichungen bedeuteten, gaben schon immer Anlass zu zeitgenössischen Diskussionen. So stieß beispielsweise der Jugendstil in den Augen der Zeitgenossinnen und Zeitgenossen auf wenig Begeisterung. Heute jedoch sind die Jugendstilgebäude, wie sie vor allem in der Weststadt, aber auch in anderen Stadteilen Heidelbergs zu finden sind, Zeugnisse und unverwechselbare Denkmal-Talente.

Aufruf zur Teilnahme

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und die Stadt Heidelberg sind gespannt, welche Schätze im Jubiläumsjahr am Tag des offenen Denkmals ihre Türen öffnen und freuen sich über eine rege Teilnahme von Kulturdenkmälern aller Art, auch wenn sie nicht ganz dem Motto entsprechen, und über Denkmale, die bereits teilgenommen haben und unter neuen Gesichtspunkten beleuchtet werden.

Wie melde ich mich an?

Weitere Information finden Interessierte im Internet unter www.tag-des-offenen-denkmals.de oder bei der Stadt Heidelberg unter den Telefonnummern 06221 58-25820 (Gerhard Wipfler) oder 06221 58-25500 (Sekretariat, Amt für Baurecht und Denkmalschutz). Anmeldungen bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz sind bis 30. Juni 2023 möglich. Die Stadt bittet um Übersendung einer Mehrfertigung der Anmeldung an die Stadt Heidelberg per E-Mail an denkmalschutz@heidelberg.de. Aus redaktionellen Gründen können Anmeldungen, die nach dem 30. Juni 2023 bei der Stadt Heidelberg eingehen, beim städtischen Programm und Plakat nicht mehr berücksichtigt werden.