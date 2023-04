Öffnungszeiten der Heidelberger Bäder über Ostern und Thermalbaderöffnung – City-Bad geht in Nebensaison

Heidelberg / Metropolregion Rhein-neckar(red/ak) -Über die Osterfeiertage gelten in den Heidelberger Hallenbädern geänderte Öffnungszeiten: Das Hallenbad Köpfel in Ziegelhausen sowie das Rohrbacher Hallenbad Hasenleiser sind an den Feiertagen Karfreitag, 7. April 2023, sowie am Ostermontag, 10. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Aufgrund der Feiertage bleibt das City-Bad im Darmstädter Hof Centrum an diesen beiden Tagen geschlossen.

Thermalbad eröffnet

Am Ostersonntag, den 9. April 2023, startet das Bergheimer Thermalbad in die diesjährige Saison. Als eines der ersten Freibäder der Region empfängt das Traditionsbad in der Vangerowstraße 4 seine Gäste an diesem Tag ab 10 Uhr und schließt um 18 Uhr. Ab Montag, den 10. April, ist dann vorerst täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Kassenschluss ist um 17 Uhr, Badeschluss um 17.30 Uhr. Die Öffnungszeiten werden wie gewohnt im Laufe der Saison erweitert.

Gäste erwarten wie immer das Schwimmer- und das Nichtschwimmerbecken mit einer konstanten Wassertemperatur von mindestens 26 Grad. Ebenfalls stehen das Kneippbecken und an kälteren Tagen die Wärmeumkleiden zur Verfügung. Das Planschbecken wird geöffnet, sobald die Außentemperatur steigt.

Mietschränke und Kartenvorverkauf im Thermalbad

Alle, die Mietschränke nutzen wollen, können bereits am Ostersamstag, 8. April, zwischen 10 und 14 Uhr einen Schrank direkt an der Thermalbadkasse gegen Gebühr anmieten. Die Nutzung kleiner Schränke ist für 35 Euro, großer Schränke für 50 Euro für die ganze Saison möglich.

Wer möchte, kann in diesem Zeitfenster auch Mehrfachkarten sowie die Geldwertkarten für das Kurzzeitschwimmen erwerben.

Jederzeit können Gäste online Einzel-Eintrittskarten für alle Bäder auf www.swhd.de/baederpreise kaufen.

Verkürzte Öffnungszeiten im City-Bad

Mit Eröffnung des Thermalbades geht das City-Bad im Darmstädter Hof Centrum in die Öffnungszeiten der Nebensaison über: Das Hallenbad ist am Montag, den 10. April 2023, geschlossen, und öffnet ab Dienstag, den 11. April, jeweils Dienstag bis Freitag von 7 bis 14 Uhr und Samstag von 11.30 bis 17.30 Uhr. Kassenschluss ist auch hier eine Stunde, Badeschluss eine halbe Stunde vor Badschließung. Montag und Sonntag ist während der Sommeröffnungszeiten geschlossen.

Aktuelle Informationen zu den Heidelberger Bädern unter www.swhd.de/baeder