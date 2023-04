Neuhofen – Sparkasse Vorderpfalz Experten informieren über Erbrecht

Neuhofen / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar.

Bürgerhaus Neuhofen: Experten informieren über Erbrecht

Der Eintritt ist frei, das Platzangebot begrenzt. Eine telefonische Anmeldung unter 0621/5992-3222 ist erforderlich.

Nachlassregelung, Erbengemeinschaft, Pflichtteil: Da kann einiges schief laufen. Hilfestellung hierbei soll die Vortragsreihe “Erben und Vererben” der Sparkasse Vorderpfalz bringen. Die nächste Veranstaltung findet am 9. Mai im Bürgerhaus Neuer Hof in Neuhofen (Rottstrasse) in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der Gemeinde statt. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Eine Fachanwältin für Erbrecht und die Generationenmanager der Sparkasse Vorderpfalz informieren über eine sinnvolle Nachlassplanung.

Der eigene Tod ist ein Thema, das viele Menschen gerne verdrängen. Wer sein Hab und Gut nach dem Ableben in die richtigen Hände legen möchte, sollte das zu Lebzeiten durch ein gültiges Testament festlegen. Die gesetzliche Erbfolge muss nicht immer den Wünschen und Vorstellungen des Verstorbenen entsprechen. Doch auch wer bereit ist, seinen letzten Willen niederzuschreiben, sieht sich mit vielen Fragen konfrontiert: Wie muss ein Testament aussehen? Wer ist erbberechtigt? Wie können die Erben Steuern sparen? Welche Rolle übernimmt ein Testamentsvollstrecker? Soll ich eventuell einen Teil meines Vermögens in eine Stiftung einbringen? Und wann ist es ratsam, ein Erbe anzunehmen oder auszuschlagen? Antworten hierauf geben die Fachvorträge der Fachanwältin für Erbrecht und die Generationenmanager der Sparkasse. Der Eintritt zu den Vorträgen ist kostenlos, das Platzangebot ist jedoch begrenzt. Eine telefonische Sitzplatzreservierung ist bei der Sparkasse Vorderpfalz unter der Nummer 0621/5992-3222 erforderlich.

Hintergrundinformation zum Thema Generationenberatung der Sparkasse Vorderpfalz

Unfall, Krankheit, Tod – all das sind Themen, über die in unserer Gesellschaft nicht gerne gesprochen wird. Die beiden Generationsmanager der Sparkasse Vorderpfalz Marcus Laubscher und Ingo Kattengell unterstützten und begleiteten Menschen in schwierigen Lebensphasen. Die zertifizierten Generationenmanager führen Interessenten durch die Themenbereiche Absicherung, Vermögensplanung, Erbschaft, Stiftungen und Vorsorgeplanung, aber auch altersgerechtes Wohnen oder Pflegebedürftigkeit sowie Vollmachten, Testament und Bestattungsvorsorge gehören dazu. Im Mittelpunkt der Gespräche steht der Kunde mit seinen Zielen und Wünschen. Er gibt Tempo, Inhalt und Umfang vor. Für ihn erstellen die Generationenberater letztlich eine Expertise mit konkreten Handlungsempfehlungen. Durch die Vernetzung mit Notaren, Rechtsanwälten und Steuerberatern stellen die Sparkassen-Experten sicher, dass individuelle Lösungen für die Vorsorge gefunden und die wirtschaftlichen Vermögensübergänge nach dem Willen der Kunden sichergestellt werden. Dieser generationenübergreifende Ansatz schließt auch die Angehörigen mit ein, so dass gemeinsam wichtige Entscheidungen getroffen werden können.

