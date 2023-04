Mannheim – Zusätzliche Wohngeldstelle in R 1 für Neu- und Folgeanträge

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Zur Umsetzung der Wohngeldreform (Wohngeld-Plus-Gesetz) hatte die Stadt Mannheim für Neuanträge eine zusätzliche Wohngeldstelle in K 1 eröffnet. Diese zusätzliche Wohngeldstelle schließt zum 14. April 2023. Alle Anträge auf Wohngeld werden in der regulären Wohngeldstelle in R 1, 12. bearbeitet. Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch und Freitag 8 bis 12 Uhr sowie donnerstags 15 bis 17 Uhr. Ein Informationsangebot finden Sie unter www.mannheim.de/Wohngeld

Quelle Stadt Mannheim

