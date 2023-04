Mannheim – ESF Plus – Strategie für 2024 veröffentlicht

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Hilfe unmittelbar vor Ort: Der Europäische Sozialfonds Plus unterstützt auch 2024 bei den Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt

Der „Europäische Sozialfonds Plus (ESF Plus)” fördert den sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalt in Europa. Als wichtigstes Finanzierungs- und damit auch Förderinstrument der Europäischen Union setzt er vor allem auf Investitionen in die Menschen und den Arbeitsmarkt. Dafür stehen Mannheim im Jahr 2024 insgesamt 459.410 Euro aus dem regionalen Kontingent des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg zur Verfügung.

Die ESF Plus-Förderung konzentriert sich auf folgende Ziele und Zielgruppen:

• Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und der Teilhabechancen von Menschen, die besonders von Armut und Ausgrenzung bedroht sind

• Vermeidung von Schulabbruch und Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit.

„In den letzten Jahren haben die Herausforderungen für die Zielgruppen des ESF Plus auf dem Arbeitsmarkt zugenommen, aktuell durch den Krieg in der Ukraine und durch die Energiekrise. Gleichzeitig gibt es nach wie vor eine konstant hohe Arbeitskräftenachfrage. Alle wichtigen Mannheimer Partner sind im Arbeitskreis ESF vertreten und unterstützen gemeinsam die Ziele der Europäischen Union und damit die Menschen hier vor Ort“, so Wirtschafts- und Sozialbürgermeister Michael Grötsch.

Christiane Ram, Leiterin des Fachbereichs für Wirtschafts- und Strukturförderung, erklärt im Hinblick auf den Ausbildungsmarkt: „Der ESF Plus hilft dabei, jungen Menschen mit schwierigen Ausgangsbedingungen den Weg in eine Ausbildung in Mannheim zu ermöglichen. Damit wird auch Unternehmen trotz der demografisch bedingten Abnahme der Zahl der Schulabgängerinnen und Schulabgänger die Chance eröffnet, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen.“

Mit dem Arbeitskreis ESF Mannheim wurde die regionale Arbeitsmarktstrategie unter Federführung des Fachbereichs für Wirtschafts- und Strukturförderung für das Förderjahr 2024 fortgeschrieben. Die Querschnittsziele “Gleichstellung der Geschlechter” und „Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung“ haben für den Arbeitskreis ESF Mannheim einen hohen Stellenwert. Mädchen, Frauen und Menschen mit Migrationserfahrung werden insbesondere durch den ESF Plus bei ihrer Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt unterstützt.

Nähere Informationen und die Arbeitsmarktstrategie erhalten Bildungseinrichtungen und Beschäftigungsträger, die für eines der beiden spezifischen Ziele Ideen für Projekte haben, bei der Geschäftsführung des Arbeitskreises ESF im Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung Mannheim (0621 / 293-2049 oder -3355; E-Mail: Harald.Pfeiffer@mannheim.de oder Rolf.Schaefer@mannheim.de ) oder auf der Internetseite www.mannheim.de/esf-plus. Allgemeine und aktuelle Hinweise zum „ESF Plus“ sind auf der ESF-Internetseite des Landes Baden-Württemberg www.esf-bw.de verfügbar.

Quelle: Stadt Mannheim