Ludwigshafen – Vorsicht Taschendiebe

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Adler Mannheim liegen in der Halbfinalserie gegen den ERC Ingolstadt wieder in Führung. Ein 2:1-Erfolg in Ingolstadt bringt das Heimrecht zurück auf Seiten der Adler. Die Mannheimer Treffer erzielten Matthias Plachta und Jordan Szwarz. Das nächstes Spiel ist am Donnerstag (19.15 Uhr) in Mannheim. www.adler-mannheim.de Quelle Adler Mannheim / Foto ... Mehr lesen »