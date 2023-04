Kursleiterinnen und Kursleiter für Tanz und Yoga gesucht – Heidelberger Begegnungsstätte für Geflüchtete aus der Ukraine baut ihr Kursangebot aus

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Begegnungsstätte für Geflüchtete aus der Ukraine der Stadt Heidelberg sucht ehrenamtliche Kursleiterinnen und Kursleiter für Yoga- und Tanzkurse. Geplant ist ein niederschwelliges Tanzkursangebot für Kinder von vier bis zehn Jahren sowie ein Yoga-Kurs für Erwachsene für Anfänger (jeweils 60 bis 90 Minuten). Die Kurse sollen ab Mittwoch, 19. April 2023, stattfinden. Auf Wunsch ist auch ein späterer Startzeitpunkt möglich.

Wer sich in der Begegnungsstätte als Kursleiterin oder Kursleiter ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich melden bei: Natalia Jäger, Amt für Soziales und Senioren der Stadt Heidelberg, Telefon 06221 58-38887, E-Mail natalia.jaeger@heidelberg.de.

Begegnung, Beratung und gemeinsame Aktivitäten

Ende Mai 2022 hat die Stadt Heidelberg in den leerstehenden Räumen der ehemaligen Julius-Springer-Schule in der Südstadt, Rohrbacher Straße 96, eine Begegnungsstätte für Geflüchtete aus der Ukraine eingerichtet. Dort gibt es für Menschen, die aus den Kriegsgebieten in der Ukraine geflohen sind und in Heidelberg Unterkunft gefunden haben, die Möglichkeit zur Begegnung, Beratung, Begleitung und für gemeinsame Aktivitäten.