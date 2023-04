Ehrenamtliche Handwerker retten Insektenhotel in Hockenheim

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar

Im Juli letzten Jahres fiel das Insektenhotel auf der Hockenheimer Streuobstwiese einem Brand zum Opfer. Nun nahmen sich zwei Ehrenamtliche dem verbrannten Holzbau an.

Das ursprünglich von Schülerinnen und Schülern des Gauß-Gymnasiums 2015 unter Leitung des ehemaligen Lehrers Armin Konrad und in Kooperation mit der Lokalen Agenda 21 liebevoll aufgebaute Insektenhotel gehörte zum festen Bestandteil der Hockenheimer Streuobstwiesen, als es 2022 in Flammen stand. Um diesen Insektenlebensraum wieder aufzubauen, begab sich die Lokale Agenda 21 auf die Suche nach ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Der Aufruf erreichte auch die beiden Rentner Werner Bull und Bernhard Wirth, die sich gerne bereiterklärten, die Aufgabe zu übernehmen. „Wir freuen uns sehr über das Engagement der beiden. Ihr Einsatz ist ein Musterbeispiel für die Idee der Lokalen Agenda, dass Hockenheimer für Hockenheim eintreten. Das Insektenhotel wird nicht unser letztes gemeinsames Projekt sein. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!“, lobt die Agenda-Beauftrage Elke Schollenberger.

Der Kachelofen- und Kaminbauer Bull sowie der Bau- und Möbelschreiner Wirth greifen nicht nur auf ihre handwerkliche Erfahrung zurück, sondern verfügen auch über das entsprechende Werkzeug sowie Räumlichkeiten. Auch an Materialien mangelt es den Handwerkern nicht, denn bei ihnen landet nichts im Müll, was noch verwendet werden kann. „Wir wären natürlich für anfallende Kosten aufgekommen“, so Elke Schollenberger, „uns freut es jedoch ganz besonders, dass Werner Bull und Bernhard Wirth Materialien wiederverwenden anstatt alles neu zu kaufen. Hier wird nachhaltig gearbeitet!“

Die beiden Hockenheimer begutachteten das vom Brand übriggebliebene Gerüst des Insektenhotels vor Ort auf der Streuobstwiese, sichteten den Schaden sowie die notwendigen Reparaturarbeiten und nahmen Maß. In der heimischen Werkstatt von Bernhard Wirth bereiteten die beiden im Anschluss die benötigten Teile vor. Verbaut wurden die angefertigten Einzelteile dann direkt auf der Streuobstwiese. Die einzelnen Fächer des Insektenhotels wurden unter anderem von Uwe Wacker, Sprecher der Agenda-Gruppe „FahrRad“ wieder befüllt.

Auch die neue Infotafel beim Begegnungsgarten entstand durch den Einsatz der beiden ehrenamtlichen Helfer.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim / Stadtwerke Hockenheim