Buchungen bis spät in die Nacht: VRNflexline Landau mit neuen Betriebszeiten ist gut gestartet

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar

Sieht gut aus und kann was: eines der neuen VRNflexline-Fahrzeuge, die auf Abruf in Landau unterwegs sind. (Quelle: Stadt Landau)

Das lief sogar noch besser als erhofft: Das Angebot VRNflexline Landau ist in den ersten Tagen mit neuen Betriebszeiten hervorragend angenommen worden. Direkt in der ersten Nacht bestellten sich Partygängerinnen und Partygänger bis 2:50 Uhr nachts das Mobilitätsangebot auf Abruf – also fast so spät wie seit Kurzem neu möglich. Und auch sonst fallen die Zahlen der ersten Tage positiv aus. Verkehrsdezernent Lukas Hartmann und ÖPNV-Sachgebietsleiter Stefan Grewenig freuen sich, dass die Landauerinnen und Landauer die flexline so gut annehmen.

„Seit wenigen Tagen fährt die VRNflexline morgens früher und vor allem abends bzw. nachts später – das ist gut für alle Feiernden und stärkt das Nachtleben in Landau“, ist Lukas Hartmann überzeugt. „Wir sind daher echt froh, dass sich die Möglichkeit, donnerstags, freitags und samstags bis 3 Uhr die flexline zu bestellen, schon jetzt so gut herumgesprochen hat.“ So wurde die flexline alleine in der ersten Nacht von Samstag auf Sonntag 14 Mal gebucht. Fahrten gab es auch bereits in den seit April neu angeschlossenen Bereichen im Südwesten der Kernstadt und in den Stadtdörfern, die seit Kurzem alle auch am Wochenende von der VRNflexline bedient werden. Das Angebot auf Abruf tut damit genau das, was es soll: bestehende Lücken im regulären Landau Takt, also im Linienverkehr, zu schließen.

„Die Nutzungszahlen für die VRNflexline gehen generell konstant nach oben“, fasst Stefan Grewenig zusammen. Und: Auch für die neuen, elektrisch betriebenen Fahrzeuge, die bei der flexline zum Einsatz kommen, gab es bereits Lob von Fahrgästen, sowohl für die Funktion als auch für den Look. „Wir können wirklich sehr zufrieden mit der Umstellung zum April sein. Es funktioniert alles, wie es soll“, so Grewenigs Fazit.

Detaillierte Infos zur VRNflexline werden Lukas Hartmann und Stefan Grewenig in der nächsten Sitzung des Mobilitätsausschusses am 26. April vorstellen. In der selben Sitzung steht auch ein Fazit zu VRNnextbike auf der Tagesordnung, dem Landauer Leihfahrradsystem.

Zur VRNflexline sind in den kommenden Monaten zudem Infoveranstaltungen im gesamten Stadtgebiet inklusive den Stadtdörfern geplant und auch in den Bars und Clubs sowie in den sozialen Netzwerken soll das Mobilitätsangebot auf Abruf künftig verstärkt beworben werden.

Quelle: Stadtverwaltung Landau in der Pfalz