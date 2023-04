Aktionstag „Sauberes Landau“ wieder ein Erfolg: Mehr als 1.500 fleißige Helferinnen und Helfer sammeln 15 Kubikmeter Müll und Unrat – Dorfgemeinschaft Godramstein startet Säuberungsaktion am 22. April

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar

Die Kinder der Paul-Moor-Schule gemeinsam mit Annette Liebel von der Lokalen Agenda des städtischen Umweltamts (rechts) beim diesjährigen Aktionstag »Sauberes Landau«. (Quelle: Stadt Landau)

Frühjahrsputz (fast) erledigt: Ausgestattet mit Handschuhen, Eimern und Tüten haben kürzlich über 1.500 Schülerinnen und Schüler sowie weitere Helferinnen und Helfer im Rahmen des Aktionstags „Sauberes Landau“ das Stadtgebiet von Müll und Unrat gesäubert. Insgesamt sammelten sie gemeinsam rund 15 Kubikmeter Abfall, wie die Lokale Agenda des städtischen Umweltamts jetzt als Fazit mitteilt. Auch in einigen Stadtdörfern waren die Dorfgemeinschaften rund um den Aktionstag aktiv. Wer noch nicht genug hat: Die Godramsteinerinnen und Godramsteiner treffen sich für ihre Säuberungsaktion am Samstag, 22. April, um 8:30 Uhr am Sportplatz.

„Die Sammlerinnen und Sammler – ob groß oder klein – waren trotz Regen und Wind mit viel Begeisterung bei der Sache und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen“, freut sich Umweltdezernent Lukas Hartmann und dankt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den Organisatorinnen und Organisatoren für ihr Engagement: „Je mehr Unterstützung der Aktionstag erfährt, desto präsenter wird das Thema Stadtsauberkeit und regt hoffentlich vielerorts zum Überdenken der eigenen Handlungsmuster an.“

Neben den Gruppen aus den Schulen waren zum Beispiel auch die Frauen des Freitags-Frauen-Frühstücks im Haus der Familie sowie die Tagesförderstätte im Diakonissen Bethesda Landau mit einer Sammelaktion angemeldet. Bei der Organisation des Aktionstags unterstützt wurde die Lokale Agenda vom Präventionsrat der Stadt Landau, der EnergieSüdwest AG sowie vom städtischen Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb (EWL), der auch die Container für die Abfuhr des gesammelten Mülls zur Verfügung stellte und am Ende den von den Gruppen gesammelten Müll abholte.

Aus allen teilnehmenden Schulklassen werden nun fünf ausgelost, die im Juli an einem Umweltaktionstag auf dem Ebenberg teilnehmen dürfen. Dort stellen sich unter anderem Polizei, Technisches Hilfswerk, Deutsches Rotes Kreuz, Freiwillige Feuerwehr Landau und das Waldmobil vom Forstamt Haardt vor.

Der Aktionstag im Stadtdorf Godramstein unter dem Motto „Saubere Landschaft – sauberes Godramstein“ startet am Samstag, 22. April, um 8:30 Uhr am Sportplatz. Dort werden Sammelgruppen gebildet. Nach Abschluss der Aktion treffen sich die Mitwirkenden im Dorfgemeinschaftshaus zum Helferessen. Zur besseren Planung bittet die Ortsverwaltung um Rückmeldung telefonisch unter 0 63 41/13 11 61 oder per Mail an ovb-godramstein@landau.de.

Quelle: Stadtverwaltung Landau in der Pfalz