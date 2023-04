Waibstadt – 20.000 Euro Sachschaden nach Firmeneinbruch

Waibstadt / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Eine noch bislang unbekannte Täterschaft suchte in der Zeit von Samstagabend, 22 Uhr bis Montagmorgen, 9 Uhr, ein Firmengebäude im Fuchslochweg in Neidenstein auf. Die Unbekannten verschafften sich Zutritt in die Wertstoffhalle, indem diese zunächst eine Scheibe einschlugen und anschließend ein Rolltor von der Innenseite des Firmengebäudes öffneten. Vermutlich mit einem Hubwagen und einem Gabelstapler der Firma verfrachteten die Unbekannten jeweils zwei rote, graue sowie eine grüne Wertstoffbox, in ein Fahrzeug und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Bei der Nutzung des Gabelstaplers wurde das Rolltor sowie der Verputz des Gebäudes beschädigt.

Die Gesamthöhe des Diebstahls- und Sachschadens beläuft sich auf über 20.000 Euro.

Sollten Zeugen verdächtige Personen oder ein Fahrzeug in Tatortnähe aufgefallen sein, so werden diese gebeten sich bei dem Polizeirevier Sinsheim, unter der Rufnummer 07261 / 690-0, zu melden.